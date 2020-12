Qué dijo Nacho Viale sobre el reclamo del sindicato de choferes en la casa de Mirtha

Nacho Viale habló del reclamo del Sindicato de Choferes particularesque tuvo lugar el martes en la puerta del domicilio de Mirtha Legrand por una supuesta deuda de alrededor de 400 mil pesos en concepto de aportes. El nieto de la diva de los almuerzos explicó qué sucedió: "Fue una extorsión por parte de una agrupación que ni siquiera tiene personería jurídica".

En diálogo con Diego Leuco por Radio Mitre, el productor reconoció que está indignado y enojado porque su abuela padeció una situación angustiante sin ningún motivo. "Llegaron y dijeron que eran del sindicato tal y querían entrar a la casa. Hablaban de hacer una inspección y mencionaban a un inspector verificador propio del sindicato, llamado Mario González", contó Viale.

"Acá no existe orden judicial, el sindicato no tiene personería gremial como para pedirla, no hay causa, no hay juzgado, no hay denuncia, no hay juez, no hay fiscal, no hay nada que esté dando lugar a esto", sentenció.

Recordemos que este martes arribaron unos 30 autos del Sindicato de Choferes particulares, adheridos al gremio de Camioneros, a la intersección de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz. La policía se hizo presente en el lugar de manera preventiva, para ver qué sucedía en el edificio donde vive la legendaria conductora.

Viale aseguró que Susana Giménez sufre el mismo "hostigamiento" por parte de las mismas personas, y que una de la principales razones es el enfrentamiento histórico entre dos gremios que se disputan la representación de choferes y trabajadores vinculados a diversas figuras de televisión.

Filtran escandalosos audios del abogado de Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona

"Esto es un acto de cuatro vándalos en una mesa, entre ellos la secretaria general de ese sindicato, Elba Andrea Aranda, que creo que tiene una relación sentimental con el exsecretario general, Luis D'Angelo", expresó, mientras subía el tono de voz.

"Mirtha aporta hace muchos años al Sindicato Único de la Publicidad. Cuando contrató a su chofer, lo dio de alta en ese mismo sindicato porque es lo que correspondía. Ahora lo que surge es una guerra entre sindicatos que es un problema de ellos, pero de la que muchos ciudadanos somos víctimas, como sucedió ayer", agregó.

Además, reveló que él mismo vivió un episodio similar hace seis meses: "Vinieron a la productora para reclamar $4 millones y yo nunca tuve chofer, ando en moto y en monopatín". Y, sobre el final, confesó la gran impotencia que sintió: "¡No puede ser que vivamos en un país donde cualquiera crea que puede entrar a tu casa! Dejémonos de joder. No podemos estar todo el día pensando en que te pueden pasar este tipo de cosas que están por fuera de la ley".

En una entrevista exclusiva con LA NACION, Legrand calificó de "escrache" y "atropello" lo que vivió el martes: "Estuvieron en la vereda. Fue muy desagradable y es muy agresivo, porque en el edificio vive otra gente".

"Además, ¿a título de qué? Todo se dirime en la Justicia, no se va a una casa a hacer un escándalo. Es algo totalmente fuera de lugar, un acto de violencia", expresó la diva.

La Nación