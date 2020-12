El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2021 de Corrientes

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó con dos tercios de los votos, el Presupuesto Provincial 2021, luego de un intenso debate en el que la bancada oficialista defendió los números de Valdés y la oposición reclamó trasparencia.

Con la presencia de 12 senadores provinciales, el debate del proyecto del Presupuesto 2021 que prevé un total de gastos corrientes de $137.999.407.808 dio inicio con las palabras del senador radical Noel Breard, quien aclaró los puntos reclamados por la oposición en cuanto a la remisión de las cuentas de inversión remitida 90 días más tarde al Tribunal de Cuenta y desde noviembre está para su aprobación, en febrero estarían aprobadas las cuentas de inversión. Y también en lo pertinente a la ejecución presupuestaria del 2020 y la página web. “Es un presupuesto austero, con trasparencia, tratando de tener sustentabilidad con las incertidumbre que tiene el país pero buscando el modelo para que la provincia amortigüe los déficits que se puedan presentar”, sintetizó

Luego, el senador Diógenes González destacó la recomposición salarial a la que apunta el Presupuesto, la profundización del fortalecimiento de la autonomía municipal y el fortalecimiento del desarrollo productivo, ganadero, parques industriales con los fondos fiduciarios que tiene su impacto en la generación del empleo genuino en nuestra provincia.

Con el turno cedido por el oficialismo, el senador Martín Barrionuevo del Frente de Todos inició su alocución agradeciendo la democracia y la concesión de la palabra y dijo que “por más que se repita la palabra muchas veces, no lo son por cansancio, las cosas son transparentes o no son. Y claramente estamos en presencia de algo que no sucedía hace muchísimos años. El gobernador tiene el récord de no haber enviado nunca el Presupuesto en tiempo y forma. De hecho, lo estamos tratando ahora y no en octubre, como correspondía”.

“El mismo fija la fecha de la presentación de las cuentas, es increíble que se haya llegado a tal nivel de soberbia, que por decreto modifica la Constitución. (…) La falta de trasparencia tiene el motivo, el de esconder cosas”, señaló. Y en medio de una seguidilla de reproches y dada una interrupción hubo entredichos entre los senadores, que terminó con la intervención del presidente del cuerpo. Minutos después continuó el senador del Frente de Todos reclamando la rendición de cuentas del Gobierno provincial.

Luego siguió el senador Enrique Vaz Torres, que destacó la falta de trasparencia de las pautas macrofiscales que son mentirosas y no se van a cumplir, “esta es la peor falta de trasparencia a la que estamos sometidos”, indicó.

Por último, el senador Sergio Flinta de la UCR, comenzó su alocución aclarando que “tengo que hablar porque los improperios del senador Barrionuevo han sido terribles. Fueron excesos, como la caracterización del Gobierno y no considero justo en este debate. Encontré solo la excusa para no involucrarse en la discusión de una ley tan importante”, sostuvo.

Finalmente, se procedió a la votación y vale señalar que los artículos 7º y 19º fueron aprobados por dos tercios de los votos, emitidos en forma nominal. Los senadores Martín Barrionuevo, Carolina Martínez Llano y Víctor Giraud emitieron voto negativo.

Luego de la aprobación del Presupuesto Provincial 2021, el gobernador Gustavo Valdés destacó la sanción de la Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial para 2021. Consideró que es “imprescindible” para la “seguridad jurídica y previsibilidad macroeconómica”.

“Con la Ley de Presupuesto aprobada en la Legislatura, Corrientes se proyecta al 2021 con certidumbre. Así, la provincia cuenta con una herramienta imprescindible que da seguridad jurídica y previsibilidad macroeconómica. Agradezco el acompañamiento de cada diputado y senador”, tuiteó Valdés.

En la sesión también se aprobó el proyecto que modifica el artículo 2º y 3º de la Ley Nº 6.339 (límites Municipio El Sombrero), que es ley, pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Mientras que el proyecto de ley que crea el Instituto de Producción Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes obtuvo media sanción y pasó a la Cámara de Diputados.

(MNR)