Repuntaron las ventas para las fiestas, pero por debajo de los niveles del año pasado

Desde el fin de semana la movilidad en el centro correntino tuvo un aumento exponencial, fundamentalmente en la zona de la peatonal Junín. Si bien hubo un repunte de venta, los comerciantes afirman que están por debajo de los niveles de diciembre del 2019.

En bazares y jugueterías, las ventas navideñas tuvieron un alza sostenida en las últimas semanas.

Una encargada de venta comentó a El Litoral que “la gente busca economizar. Antes buscaba directamente los regalos que los chicos querían. Charlando con los clientes se nota que quieren cumplir con el regalo de Papa Noel, pero ya no gastan lo que gastaban antes”.

“Más de 800 pesos, hasta 1.000 puede ser. Más que eso no”, relató la encargada. “Como las ventas del Día del Niño de este año bajaron al menos un 30% teníamos las expectativas moderadas”, explicó.

En otro rubro, el de joyería, reconocieron que estuvieron atravesando un momento crítico. Desde que comenzó la pandemia, el mejor mes de ventas fue octubre por las celebraciones del Día de la Madre.

“En los últimos días, particularmente desde el fin de semana vemos mucho movimiento. La gente está llevando cadenitas finas, dijes, aros pequeños y anillos”, comentaron. La elección de artículos más pequeños es la opción que primó, por ser los más económicos.

“Los clientes que se acercan están gastando hasta 2 mil pesos para regalitos. Todos con tarjeta, ofrecemos descuentos en efectivo, pero no es lo que más eligen”, explicó la dueña de una joyería a este medio.

En lo que se refiere al rubro de indumentaria es uno de los más golpeados de los últimos meses. Diciembre solía ser de las mejores épocas, por las abundantes celebraciones de fin de año. Sin embargo, por la situación de emergencia sanitaria las fiestas se han visto reducidas a pasar la Noche Buena y esperar el Año Nuevo en familia.

“Nuestras ventas bajaron hasta un 60%”, afirmaron desde un local de indumentaria femenina. “Nos sostenemos, pero la diferencia con el año pasado es abismal. Ya no hay tantas ocasiones de festejo y la gente compra pero una o dos prendas, no más que eso”, lamentó la dueña a este medio.

Desde una zapatería, indicaron: “Esta era una época de ventas altas de sandalias y zapatos formales. No podemos decir que no se vende, pero la diferencia es mucha. Como ya tenemos varios meses encima con ingresos justos, no renovamos tanto. Nuevos productos, trajimos pocos la verdad. No hay tanto margen de inversión estos días”, reconoció un empresario del rubro.

Añadió que “la gente busca mucho las cuotas en la tarjeta y se hacen un lugar para el regalo de fin de año”

El gerente de una de las tiendas multimarca de Junín, explicó que “las familias están haciendo sus compras navideñas, pero se está dando una situación similar a la que se observó en el Día de la Madre. Se compra, pero se gasta poco”.

“Es cierto que hay mucha circulación, pero los montos de facturación son iguales o menores a los del año pasado y eso si no tenemos en cuenta que la mercadería ya tiene un 40% de aumento”, comentó el gerente a este medio.

Los comerciantes coinciden en que si bien en las últimas semanas aumentaron las transacciones y hay más clientes, los montos de facturación se mantienen por debajo de los niveles del 2019.

Lo cierto es que la temporada en su totalidad ha sido complicada para los comerciantes. El cierre casi total de la economía durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio limitó las compras a los productos esenciales y golpeó con dureza a la gran mayoría de los comercios de la provincia.

