Off shore: fuerte desmentida de la ministra de Justicia

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, desmintió versiones periodísticas que la acusaban de poseer una cuenta bancaria en el exterior junto con su marido, y sostuvo que “algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina”.

De acuerdo con una versión trascendida ayer en la prensa metropolitana, el Presidente respaldó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y se puso al frente de su defensa.

En respuesta a lo publicado por el sitio @ElDisenso y a las declaraciones vertidas en @radio10 por @mendeztomascba, quiero aclarar que no tengo ninguna 'offshore' y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna", publicó anoche Losardo en su cuenta de Twitter.

De esta manera, la funcionaria desmintió una publicación del portal de noticias El Disenso y declaraciones vertidas por el periodista Tomás Méndez en radio 10.

"Trabajé como abogada asesorando en lo técnico al exsubsecretario de Derechos Humanos y exalumno de Alberto. Me pidieron la renuncia cuando se me exigía callar las críticas de Alberto Fernández al gobierno de (Mauricio) Macri, a lo que obviamente no accedí y me despidieron", reseñó en un hilo de Twitter.

También señaló que su marido, Fernando Mitjans, "es miembro del Tribunal de Disciplina de AFA desde 1985, es escribano y me llena de orgullo su calidad profesional y su honestidad".

"Mi esposo no impulsó ni tiene vinculación con empresas de viandas. Repito, es escribano. Tampoco tengo trato con Eduardo Casal (procurador general interino de la Nación), Diego Iglesias ni con Casanovas. Y no conozco a Busaniche", añadió.

En esa línea, la ministra aclaró: "No tengo ni tuve relación con operadores judiciales. No fui, no soy ni seré operadora judicial. Mi relación con la Justicia es y será siempre institucional. En mi currículum constan todos mis cargos".

Subrayó además que "Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive".

"Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar la Argentina", concluyó su publicación.

Al respecto, medios metropolitanos de editorial opositora aseguraban que en el Gobierno no ocultaban su malestar por el ataque y lo que consideran "una operación" contra Losardo. Y lo atribuían al fuego amigo. Tanto enojo alimentó lo que luego confirmó una alta fuente oficial: que el propio Presidente le reprochó por sus dichos al periodista Méndez y que respaldó "incondicionalmente" a su ministra.

(JML)