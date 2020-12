Javier Sá despide el año con un show virtual

El próximo sábado 26 de diciembre, a las 23, el cantante chamamecero Javier Sá presentará vía streaming, su último disco, Madariaga 1020. Canciones de Familia. La plataforma escogida para este recital virtual es su canal de Youtube, Javier Sá Oficial, y en forma simultánea será transmitido por Chamamé TV y Dorado FM, en la ciudad de Corrientes.

“El show consta de 4 bloques, como me gusta segmentar los recitales -explica Javier- tendrá un primer bloque netamente chamamecero, con una formación clásica (acordeón, guitarra, bajo y batería), un segundo bloque romántico, en el que se incorporarán una violinista y una cellista. El tercer bloque será un homenaje a mi banda Cerokaeme, en el que no faltarán clásicos de aquella formación y, para terminar, el último bloque será bien chamamecero, como el del principio, puro baile y sapucay”.

—¿Cuántos músicos te acompañan esta vez y cómo llegaste a ellos?

—Estoy muy contento con el staff de músicos. Fue un desafío armar esta formación casi de cero, ya que quienes habitualmente me acompañan residen en Corrientes, salvo Ricky Orellana que me acompañó en las últimas presentaciones, incluso en la Fiesta Nacional de Chamamé de enero de este año. Así fue que comencé a recorrer el espinel, convocando en primer lugar a Ariel Palacio (hijo de Rosendo Arias y Ofelia Leiva), con quien nos une una relación casi familiar, pero nunca antes trabajamos juntos. Cuando Ari me confirmó su participación, me propuso convocar a Raúl Gutta en la batería, quien también aceptó gustoso. Me costó un poco conseguir guitarrista que estuviera disponible, por lo que consulté con el gran Pedro del Prado y me recomendó a Miguel Guerrero, quien también quiso sumarse.

—Esta vez también sumaste cuerdas, ¿por qué?

—Se trata de un viejo anhelo, compartido con Sebastián Espinoza, a quien voy a extrañar en esta oportunidad porque vive en Goya y no pudo viajar. Las cuerdas aportan riqueza y una dulzura especial, sobre todo para las canciones más románticas, como por ejemplo “Por qué te amé”. Convoqué a Cecilia Tedeschi, una gran violinista que también se ocupó de los arreglos, y realmente los temas suenan muy bien con ese aporte. También se sumará Victoria Pellegrini en el cello.

—Anunciaste que el show estará lleno de sorpresas, ¿quiénes serán los músicos invitados?

—El recital virtual contará también con invitados muy queridos, y sé que el público disfrutará de su participación. Se sumará el santotomeño Yacaré Manso, para compartir una hermosa obra de Teresa Parodi. En el set cerokaemiano participará el guitarrista original de la banda, Gabriel Mateos, quien también se ocupa de la programación de las pistas que enriquecen la performance. Y como frutilla del postre, cumplo el sueño de compartir escenario chamamecero con el Rey de Copas, el héroe de mi infancia, la persona que me enseñó a tocar la guitarra y dio vuelo a mis sueños de cantor, el espejo en el que me miro. Creo que ya todos saben de quién hablo: de mi amado padre, Pancho Sá. Con él vamos a compartir una obra de Mario Millán Medina y Tarragó Ros, parte del repertorio del Trío de Pancho Sá, formación que integró junto a Sebastián Espinoza y Horacio Lachy Acevedo a principios de los 80. Ellos se presentaron en el Festival de Cosquín y aquellos festivales en el Club Juventus que organizaba el recordado Juan Carlos Cosarinsky, y que fueron el antecedente inmediato a la Fiesta del Chamamé.

—¿Por qué hacer un show en estos tiempos?

—Es todo un desafío, y a mí me encantan los desafíos. En estos tiempos en que no podemos encontrarnos como nos gusta (sobre todo a los chamameceros), en el que al menos por el momento no podemos compartir con nuestro público de manera presencial, los recitales virtuales son una buena herramienta. Y si bien a veces todo se hace cuesta arriba, si bien no escuchamos los sapucays que genera un buen chamamé ni celebramos el ida y vuelta con el público, bienvenida sea esta modalidad, que nos permite estar, de algún modo, en contacto.

El recital es de acceso libre y gratuito, bajo la modalidad “gorra virtual”.

Quienes deseen y puedan colaborar deben hacerlo mediante transferencia bancaria, a través del Alias CBU Capero2.