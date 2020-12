Concedieron prisión domiciliaria a condenado de abusar de una menor

Un hombre de nacionalidad brasileña, quien fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 7 años, fue beneficiado con prisión domiciliaria. Consiguió que una persona oriunda de la ciudad de Santo Tomé oficie como tutor, quien le prestó la casa que resultó estar en un juicio sucesorio de nueve hermanos que están indignados y desconcertados por la pesadilla que están viviendo.

Jorge Ismael Dos Santos es uno de los propietarios de la vivienda y quien junto al resto de sus hermanos no pueden entender la decisión que tomó uno de ellos de alojar a un condenado.

En declaraciones a Santo Tomé Online explicó que el Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Corrientes Capital a cargo de la doctora María Teresa Zacarías “incomprensiblemente” benefició con prisión domiciliaria al año de ser condenado por abuso sexual a una menor de 7 años a un ciudadano brasileño indocumentado que se había instalado en esta ciudad.

Dos Santos vecino de esta ciudad, en total disconformidad con lo resuelto, denunció ante la justicia y policía local, dado que uno de sus hermanos que vive en el mismo terreno que está en sucesión (9 hermanos en total) propuso esa casa para albergar al abusador y obrar de tutor del condenado. Aparentemente el abusador no tendría problemas serios de salud como para ser beneficiado con prisión domiciliaria, aparte de la edad que sería lo único que justificaría el fallo de la jueza Zacarías.

“Fue condenado a 12 años de prisión y yo lo voy a tener acá en Santo Tomé, durante 11 años. Es una casa que está en sucesión y que está a la venta. Yo no estaba enterado al igual que el resto de mis hermanos, la Justicia no nos consultó nada. Estaba por recibir la visita de mis nietos y ahora no lo podré hacer por tener a este condenado”.

“No sabemos dónde meternos, vamos a pedir una audiencia con la jueza. Hice una denuncia policial en la Comisaría Primera denunciando la llegada de la persona, con una custodia policial se quedó en la casa. Está con tobillera, pero no tiene registro de entrada ni salida de Brasil. Estamos conmovidos con mis hermanos. Que la justicia tome cartas en el asunto porque estamos desconcertados”, finalizó Dos Santos.

