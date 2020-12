River y la vuelta de Enzo Pérez: Gallardo pone mayoría de titulares ante Arsenal

El ex Valencia regresará al once inicial en lugar de Leonardo Ponzio, mientras que Gallardo no arriesgará a Nacho Fernández, quien recibió el alta médica de una lumbalgia. Todos los hisopados realizados al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo.