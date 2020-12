Yonathan Leyes se reunió con el secretario de Deportes Jorge Terrile

Jonathan Leyes, el joven pesista correntino que recientemente obtuvo la medalla de bronce en el Iberoamericano, se reunió con el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile.

En el cónclave el atleta de 19 años reseñó su actuación en el “Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Copa Cslp Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de pesas”, que se llevó adelante de manera virtual, organizado por la Federación Colombiana de esta disciplina, y donde obtuvo el tercer puesto en la categoría hasta 60 kg. El registro fue el siguiente: arranque (105), envión (103) y en el total fue 238. Al visitar la sede de Deportes, y en representación de la Escuela de Formación Deportiva “Corrientes Pesas” del colegio Figuerero, obsequió al titular de Deportes Jorge Terrile, la “Copa de Oro 2019” que el equipo obtuvo en los Nacionales Evita 2019.

“Un verdadero orgullo representar a Corrientes en competencias internacionales, siempre con el apoyo del Gobierno de la Provincia. Por eso quiero agradecer al gobernador Valdés y a Jorge Terrile por las gestiones”, refirió Leyes.

“Esta fue mi primera competencia del año. Me fue superbien. Me preparé desde que inició la pandemia”, le comentó a El Litoral, días atrás, el joven pesista.

Leyes compitió desde la casa de su actual entrenador, el profesor Marcelo Fernández.

“Extrañaba muchísimo poder competir. Mi última actuación fue en el Sudamericano del año pasado, en diciembre, en Buenos Aires”, comentó el pesista.

“Yoni” Leyes no detendrá sus entrenamientos, de tres turnos, a la espera de que se confirme alguna competencia, próximamente. “Yo no voy parar, tal vez lo haga el 25 y el 1 de enero, pero la idea es seguir entrenando”, confesó Leyes.