Abdo Benítez: “Esta crisis generará oportunidades para el Mercosur, pero debemos actuar en bloque”

El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez pidió ayer al presidente Alberto Fernández avanzar en la integración regional para afrontar la pandemia del covid.

“Distinta sería la situación si nos uníamos como bloque de Mercosur para adquirir la vacuna contra el covid. Esta crisis nos va a dar oportunidades como región. El mundo requerirá de nuestros productos y debemos movernos en bloque para lograr desarrollo”, dijo en el acto de puesta en marcha de dos turbinas reparadas por empresas nacionales y universidades.

Acompañado de su vicepresidente Hugo Velázquez, consideró “un hecho histórico la puesta en marcha de estas dos turbinas que van a mejorar la calidad y la producción de la Entidad Binacional Yacyretá”. Subrayó “el concepto de binacionalidad que permite fortalecer Yacyretá como una empresa única, que tiene dos accionistas, pero es una empresa única”.

“La puesta en marcha de estas dos turbinas va a mejorar la calidad y producción de la entidad Yacyretá. Tener el concepto de binacionalidad, fortalecer a Yacyretá como una empresa única que tiene dos accionistas, pero como una empresa única. Esto fortalece Yacyretá y le da mayor capacidad de producción a la empresa y mayor rentabilidad a sus socios, que son Paraguay y Argentina”, manifestó Mario Abdo.

“En este tiempo, Paraguay va a realmente tener la posibilidad de que esa repetida frase de ‘soberanía energética’ se convierta en una capacidad real para desarrollar también nuestras industrias, calidad energética en el interior del país y mejorar la posibilidad de desarrollar polos industriales”, manifestó Mario Abdo.

Dijo que, además de cuánto cuesta la obra, también hay que ver cuánto costaría no hacerla. “Muchos cuestionan el costo, pero no piensan en cuanto cuesta no hacer la obra. También en eso hay que pensar”, agregó.

Reveló que “el PBI de Paraguay sólo caerá un 1% este año” y que han logrado construir 2.500 kilómetros de ruta.