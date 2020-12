Jornada tranquila en las guardias de hospitales

Al igual que viene sucediendo en las últimas navidades, las guardias de los hospitales de la ciudad no han tenido mucho trabajo en lo que respecta a siniestros de magnitud. Si bien no tenían un informe final todavía elaborado, desde el hospital Escuela indicaron ayer a El Litoral que no hubo grandes intervenciones del personal, salvo por un hecho ajeno a los festejos por Navidad.

Vale recordar que desde el Ministerio de Salud Pública garantizaron las guardias en los centros de salud y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) durante las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja. En cada centro asistencial, los directores coordinan los refuerzos respectivos para asegurar la atención a la población.

En tanto, la directora del hospital Pediátrico, Silvana Aguirre Serantes, informó a este medio que en la madrugada de ayer se debió internar a un niño que cayó de su triciclo sobre brasas. Asimismo, se atendió a cuatro menores de edad por lesiones leves.

En lo que respecta a heridas por pirotecnia, a nivel nacional se habló de una marcada baja en la utilización de fuegos artificiales y bombas de estruendo.