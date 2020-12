El plantel de Regatas retomará los entrenamientos el 4 de enero

El plantel de Regatas Corrientes que participa de la Liga Nacional de Básquetbol volverá a los entrenamientos el 4 de enero en el “José Jorge Contte”, mientras la competencia está en un impass por las fiestas de fin de año.

Cabe destacar que ya se conoce el fixture de los primeros juegos del “fantasma” en la continuidad de la presente temporada, la cual continuará jugándose en Buenos Aires.

El 11 de enero, el “Remero” volverá a jugar frente a Oberá, completando así el juego postergado de la 9° fecha. Luego, el 13 será local frente a Instituto, y el 14 irá con Libertad de Sunchales.

Se debe recordar que el elenco dirigido por Lucas Victoriano terminó el 2020 con 11 partidos ganados y 7 perdidos, lo que le dio un récord de 61,1%, que lo ubicó en la 7° posición.

“Taya” no está al 100%

Tayavek Gallizzi, uno de los emblemas del equipo, habló luego de finalizada esta parte del torneo, e hizo un análisis del juego y de los resultados obtenidos.

“En la reanudación de la LNB, la segunda parte que pasó fue muy positiva para nosotros. Perdimos pocos partidos, y contra rivales muy duros”, dijo “Taya”, recordando las derrotas con Obras, Boca y Gimnasia.

“Y dentro de lo que fueron los partidos que perdimos, no nos encontramos con ningún imposible, y todo lo contrario, pensamos que fue más por nosotros que por méritos del rival”, agregó el pivote santafesino.

También hizo mención a su presente en los últimos duelos disputados: “El equipo sabe que no estoy tan bien como me gustaría, terminé la primera parte de la burbuja de muy buena forma, y después el covid-19 me hizo muy mal físicamente”.

Gallizzi estuvo convocado para las ventanas Fiba con la selección argentina, pero desafortunadamente no pudo estar presente por haberse contagiado de covid-19.

“Si bien no me trató mal de salud, si lo hizo en lo que es ritmo, y cuando me sumé al equipo me di cuenta, y mis compañeros también, que no estaba al 100%, pero después con ayuda del kinesiólogo y del preparador físico, y el entendimiento de mis compañeros, empecé a mejorar todos los días un poco”, dijo el jugador de 2,06 metros.

Por último, dijo que “fueron algunos partidos que hice muchos puntos, pero todavía no me siento del todo bien, o de la mejor forma que pudiera estar, pero estoy apuntando a estar lo mejor posible para dar una mano al equipo”.