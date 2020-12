El dramático momento de Juana Repetto: "Me dijeron que tenía problemas de fertilidad"

Mientras transita su segundo embarazo, a pocos meses de dar el “sí” con su pareja Sebastián Graviotto, Juana Repetto relató el día más triste que tuvo en septiembre de este año cuando recibió un desalentador pronóstico sobre sus posibilidades de volver a ser madre. La angustia y el llanto que tuvo le duraron poco porque unos días después se enteraba que iba a volver a ser mamá.

“Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer tratamiento para poder quedar embarazada. Un par de días después quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico”, escribió la actriz en las stories de Instagram, haciendo que reciba muchísimas consultas por lo que vivió.

“Me están preguntando mucho por el tema del ‘falso diagnóstico’ con el tema de la fertilidad y voy a tratar de contárselos de la mejor manera posible, pero no sé cuán exacto lo voy a poder hacer”, empezó relatando. “Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que estuviera todo bien”, explicó.

“Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los esperables para una mujer de 30. Esto podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy, pero muy angustiada. Sobre todo, porque me dijeron que para quedar embarazada iba a necesitar algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto”, contó Juana, quien es mamá de Toribio.

Sin embargo, Juana no quedó satisfecha con el diagnóstico. “Ese mismo día me comuniqué con el lugar donde me hice el tratamiento para tener a Toro”, reveló. “La médica que me inseminó me dijo que no veía nada para preocuparme, me explicó que si bien el valor de esa hormona estaba alterado, viéndolo en relación a todo lo demás no había de qué preocuparse. Me hizo una eco. Me dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz, que estaba por ovular y boe… Primer y único mes de búsqueda y ¡pumbate! Quedé. No lo podía creer”, detalló Juana Repetto, sobre las emociones que experimentó en tan poco tiempo sobre el susto que se llevó.

Ciudad.com