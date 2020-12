En el rubro de eventos piden volver a trabajar para sustentar a unas 120 familias

Integrantes de la Asociación de Trabajadores de Eventos de Corrientes (Atrec) volverán a marchar hoy hacia Casa de Gobierno para insistir con la vuelta de su actividad, la cual está paralizada desde hace nueve meses. En el sector hay preocupación por la falta de ingresos con los que se sustentaban unas 120 familias.

Trabajadores y trabajadoras de la Atrec realizarán hoy su octava movilización en este 2020, en la que buscarán insistir al Gobierno provincial con una ampliación de la flexibilización de su actividad. Si bien el Ejecutivo autorizó la realización de eventos en salones de fiestas, existen muchas personas del rubro que quedaron afuera por no contar con un espacio físico, como las y los musicalizadores.

La concentración y el recorrido de esta marcha serán iguales a los de las anteriores: la columna se agrupará a las 9 en la plaza Cabral, y de allí partirán hacia la Casa de Gobierno, transitando por la peatonal Junín. El presidente de la Atrec, Eduardo Espínola, comentó a El Litoral que “por encima de la cuestión sanitaria, estamos a tres meses de cumplir el año sin trabajar y las autoridades tienen que ser nuestra garantía de alguna solución”.

Más allá de que los salones de eventos obtuvieron la habilitación para brindar sus servicios, y están ofreciendo cenas al 50% de su capacidad con un riguroso protocolo sanitario, Espínola remarcó que hay muchos trabajadores y trabajadoras del sector que no cuentan con esta posibilidad. “Es una marcha pidiendo trabajo en todo sentido, porque la poca apertura que hubo no reemplaza la situación normal, que la necesitamos lo antes posible. Que hayan podido abrir algunos salones con cenas o almuerzos donde no entran a trabajar los DJ y el dueño del salón se arregla con lo que tiene, es que no está habiendo trabajo para nadie”, manifestó.

El presidente de la Atrec también detalló que, según los números que se manejan en la asociación, son cerca de 120 las familias que se ven afectadas por estos ya nueve meses sin poder ejercer la actividad.

Domicilios

Hace unos meses, desde la Provincia venían trabajando con los miembros de la asociación para poder organizar la realización de fiestas en casas particulares, bajo un protocolo de bioseguridad aprobado por Salud Pública.

Esta propuesta quedó en el tintero cuando la ciudad debió retroceder a fase 3, pero no volvió a ser analizada a pesar del regreso a fase 5.

“Sobre el tema de los domicilios, sigue teniendo riesgos que queremos evitar”, dijo Espínola al respecto.

Vale recordar que en la Atrec vienen trabajando desde hace poco más de un mes con el Gobierno, para lograr la posibilidad de habilitar la celebración de pequeñas fiestas en hogares particulares, con un límite de personas y horarios que deberán ser coordinados con las autoridades provinciales y municipales.

Además, deberá respetarse un estricto protocolo de bioseguridad que incluye el distanciamiento social, el uso de tapabocas y elementos de higiene.

