Diego Costa rescindió en Atlético de Madrid y podría reforzar a Palmeiras

La noticia tuvo protagonismo en Europa, pero terminó impactando en el fútbol sudamericano, sobre todo en el Mundo River.

Es que el delantero hispano-brasileño Diego Costa quedó desvinculado del Atlético de Madrid con la firma de la rescisión de su contrato, que terminaba el próximo 30 de junio, y podría reforzar a Palmeiras, rival del equipo de Marcelo Gallardo en la semifinal de la Copa Libertadores 2020 (5/1 y 12/1).

"Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero, que terminaba el 30 de junio de 2021. El jugador solicitó al club su desvinculación por motivos personales hace unos días y firmó este martes la rescisión de su contrato, quedando desligado de nuestra entidad. Le agradecemos su entrega durante estos años y le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional", comunicó la entidad.

Costa tiene 32 años y su nivel lo avala para seguir jugando en Europa, aunque Brasil aparece como una alternativa, sobre todo si se tiene en cuenta que el jugador siempre quiso defender una camiseta en su país de origen y nunca pudo hacerlo.

Incluso, el ex Chelsea reconoció su fanatismo por Palmeiras, que tiene tiempo hasta el 2 de enero para incorporar jugadores y meterlos en la lista de buena fe para la Libertadores, y Corinthians.

Además de Costa, el entrenador del Verdão, Abel Ferreira, también tiene en carpeta a Hulk, quien se encuentra en condición de libre luego de finalizar su contrato con Shanghái Donghai, donde pasó las últimas cinco temporadas.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó que la entidad ha ayudado a salir a Diego Costa "sin que se perjudique al club" y dentro de los "temas personales" del futbolista, del que dijo que "también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque está bien y fuerte".

"Contarles que, dentro de lo que hemos conversado con él y lógicamente sus necesidades y sus temas personales, poder ayudarlo sin que se perjudique al club nos genera una tranquilidad", expresó el técnico argentino durante una rueda de prensa telemática, minutos después de la desvinculación del delantero del conjunto madrileño.

"Ustedes saben lo que queremos a Diego. Tenemos un montón de tiempo pasado juntos de la mejor manera, donde nos dimos mucho tanto él para nosotros como nosotros hacia él. Hemos hablado con él. Él tiene también la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque está bien, fuerte y en un buen momento", continuó Simeone.

En ese sentido, el técnico no se imagina "otro escenario donde vaya que hacer las cosas bien". "Es un luchador. Agradecerle como siempre le hemos agradecido a toda la gente que nos ha dado el corazón. Diego siempre nos ha dado todo desde lo deportivo y desde lo humano. A esperar que encuentre el mejor camino y podamos abrazarnos y saludarnos cuando volvamos a encontrarnos", remarcó.

Simeone, quien no ha podido contar con él en los últimos tres entrenamientos porque estaba "negociando su salida", no especificó si el acuerdo final para la rescisión de contrato de Diego Costa incluye las cláusulas de indemnización que planteó el club en la negociación en el caso de ir a jugar a un potencial rival en esta edición de la Liga de Campeones o en LaLiga Santander.

"Queremos ayudar a Diego como se ha ayudado en su salida y, obviamente, no nos queremos perjudicar en lo que nos atañe a la competitividad. La gente que trabaja dentro del club, en la firma de su salida, habrá puesto en su consideración todo esto para generar un equilibrio entre una salida y el bienestar del club", expuso.

El Atlético trabajará en un reemplazo en enero. "Está claro que esto todo ha sido muy reciente y que la mente de la dirección deportiva siempre trabaja en buscar lo mejor para el equipo ante cualquier situación de lo que puede suceder. Ya el club me contará lo que piensa y compartiremos situaciones en consecuencia de si viene o no alguien a ocupar el lugar que Diego ha dejado vacío", dijo Simeone, sin desvelar si ficharán o no un recambio.

TyC Sports