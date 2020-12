Valdés: "El único camino es la vacunación y nosotros dimos el ejemplo"

"El único camino es la vacunación", dijo este martes el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras recibir la dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus contra la oposición de algunos sectores que desconfían de su efectividad.

"Hubo mucha polémica entre vacunarse o no vacunarse, el único camino que nosotros tenemos para salir adelante es la vacunación, no existe otra forma y nosotros dimos el ejemplo", dijo Valdés a Radio con vos.

"Nosotros tenemos que avanzar hacia una salida que es la vacuna, en este caso una vacuna rusa que pasó por los protocolos de la Anmat y hoy nos estamos poniendo", sostuvo.

En ese sentido, el mandatario provincial expresó que "tenemos que confiar en nuestro sistema de salud, nuestros científicos, ojalá que pronto lleguen las vacunas de todos lados para que podamos salir de este lugar donde estamos porque es muy complicada la situación".

"Yo considero que este es el camino, está probado, ojalá que pronto podamos seguir con el plan de vacunación en Argentina y que alcancemos la nueva normalidad: esta vacuna es el principio de la respuesta que estaba esperando la humanidad y tenemos que avanzar y confiar en la ciencia", consideró.

Con respecto a las críticas de algunos sectores del radicalismo y Juntos por el Cambio sobre el origen de la vacuna, el gobernador dijo: "Hay gente que puede decir su punto de vista, puede estar de acuerdo o no; pero las únicas medidas para que salgamos son dos: primero estamos sumando un instrumento más (la vacuna) y después tenemos que seguir cuidándonos con el distanciamiento y el barbijo por lo menos unos 5 y 6 meses hasta que tengamos una masividad de 30 millones de vacunas colocadas".

"Cada uno tiene su responsabilidad, si yo supiera que la vacuna no es efectiva no me la pondría. Tenemos que evitar que muera la gente y la única manera es la vacuna, aparte del distanciamiento social, lavarse las manos y usar el barbijo", continuó.

"Es una polémica que va a durar poco tiempo, porque la vacuna realmente va a ser efectiva. Esta vacuna (Sputnik V) y las otras están dando resultados o sino no las estarían dando al mundo", manifestó Valdés y luego aseguró: "Yo, por lo pronto, no me duele nada y estoy en perfecto estado".

Además, el jefe del Ejecutivo provincial advirtió que "falta mucho, no hay que relajarse porque llegó la vacuna, hay que relajarse cuando tengamos las terapias intensivas vacías y no tengamos más muertes por covid".