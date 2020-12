Comenzó la vacunación contra el coronavirus en Corrientes

En Corrientes comenzaron a aplicar las vacunas contra el coronavirus a 9 meses y 9 días de la detección del primer caso en la provincia. Un profesional del Hospital de Campaña fue la primera persona en recibir una dosis.

La vacuna con la que comenzaron los procedimientos es la Sputnik V, llegada desde Rusia durante el fin de semana. Son 3.150 las dosis que llegaron a la provincia.

El acto se desarrolló en el Vacunatorio 1 del Hospital de Campaña del Hogar Escuela. El gobernador Gustavo Valdés también fue vacunado en el acto y destacó que es confiable ya que está habiltada por la ANMAT.

El mandatario también destacó el trabajo del Gobierno Nacional en las negociaciones para la llegada de la vacuna y su distribución proporcional. "Es una vacuna confiable, tiene una eficacia del 92% luego de aplicarse la segunda dosis", manifestó.

Valdés también pidió responsabilidad a la ciudadanía durante los próximos meses. "Recien para otoño estaremos logrando la inmunidad de la población", destacó.

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, no se vacunó porque todavía no está habilitado su uso para mayores de 60 años. No obstante aclaró que sólo se trata de un trámite administrativo de la ANMAT.