La nueva cepa apareció en Chile y Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses y chilenas comenzaron a definir nuevas medidas luego de que se detectaran en las últimas horas casos de la nueva cepa del coronavirus que había surgido en Reino Unido, informaron ayer reportes internacionales.

En el estado de Colorado, en Estados Unidos, confirmaron este martes el primer caso de covid-19 producto de la nueva y más contagiosa variante del virus originada en el Reino Unido.

El paciente es un hombre de entre 20 y 30 años que no viajó en el pasado cercano, lo que sugiere que la cepa ya circula en el país. La cierta posibilidad ya había sido anticipada por las autoridades sanitarias, entre ellas el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, quien la semana pasada indicó que debía asumirse que ese era el caso.

“Ciertamente no es la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí”, dijo en una entrevista. Lo mismo habían indicado funcionarios de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que citaron a los constantes viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido como razón para llegar a esa conclusión.

En un comunicado sobre la noticia, el gobernador de Colorado Jared Polis dijo que las autoridades “están trabajando para prevenir el avance del virus y contenerlo en todos sus niveles”. Y aseguró que los contactos de la persona infectada ya están siendo rastreados.

A su vez, el Gobierno de Chile anunció que a partir de mañana todas las personas que ingresen al país deberán hacer una cuarentena obligatoria de diez días, poco después de informar que detectó el primer caso en el país de la nueva cepa británica de coronavirus, que tiene en vilo a Europa por su alto nivel de contagiosidad.

“A partir del 31 de diciembre, todos los chilenos y extranjeros que ingresan a nuestro país deberán hacer una cuarentena de diez días”, informó en conferencia de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, poco después de que esa misma cartera anunciara el caso de una joven que estuvo recientemente en el Reino Unido, llegó al país desde el aeropuerto del Madrid el pasado 22 de diciembre y está contagiada con la nueva cepa.

“El 22 de diciembre a las 6:35 de la mañana, en un vuelo proveniente de Madrid llegó una pasajera chilena que se le hizo un PCR en el aeropuerto. Estuvo una semana en Londres visitando a familiares. El día 23 de diciembre su examen dio positivo”, detalló Daza.

“El análisis corresponde a la cepa encontrada en el Reino Unido. Se tomaron todas las medidas de alerta y esta persona se encuentra trasladada en el hospital de su comuna”, aclaró la autoridad sanitaria.

Daza explicó también que la joven está siendo “vigilada en forma estricta por personal de salud”, al igual que sus contactos más estrechos, que fueron trasladados al hospital.