Pampita se enojó con una revista por el retoque de una foto: "Eso yo no lo tenía"

Carolina "Pampita" Ardohain estaría enojada con la revista Gente por el retoque que le habrían hecho a una foto suya. La modelo y conductora consideró que en una de las imágenes de la producción fotográfica que realizó para la edición de "los personajes del año" de la tradicional revista, le hicieron "photoshop" en la panza para dar a entender que se encontraba embarazada.

La conductora de Pampita online (NET) convive en este final del año 2020 con rumores que hablan de un posible embarazo, pero ni ella, ni su esposo Roberto García Moritánhan confirmado, hasta ahora, estas especulaciones.

Ayer, el tema de la posibilidad de que Pampita se encuentre en la dulce espera volvió a ser tratado en el programa Intrusos (América), donde el amigo de la modelo y panelista invitado del envío, Gabriel Oliveri, habló sobre este tema en particular y contó también el enojo que tenía la modelo con la mencionada revista.

Oliveri dijo, que, en relación al embarazo, su amiga Pampita solo le había dicho, con una sonrisa, "no voy a hablar del tema". Adrián Pallares, entonces, agregó que, según su colega Angel de Brito, en la producción fotográfica de los personajes del año de la revista Gente, a Pampita "la vieron que se tocaba la panza".

Entonces fue cuando Oliveri confesó la ofuscación que tenía Pampita contra esa revista por la producción: "Estaba enojada con la revista Gente porque ella se puso en una foto sobre un piano y acá le habían hecho como un bultito de panza y ella dijo: 'Eso yo no lo tenía. Me hicieron photoshop, me hicieron como panza'".

Ante la pregunta de otro de los periodistas del programa, Damián Rojo, sobre por qué la revista haría ese retoque en la zona abdominal de la modelo, todos contestaron al unísono y entre risas: "¡Para que digan que está embarazada!".

Pampita se había referido anteriormente a la producción de Gente en su programa televisivo Pampita Online. Allí, a mediados de este mes, la conductora había analizado, pero sin manifestar su enojo, la fotografía de esa entrega de la revista en la que ella aparecía posando apoyada en un piano, con un vestido negro que dejaba ver su panza.

"Me hicieron como que me tragué una pelotita de ping-pong en un costado del cuerpo -había dicho entonces la modelo-. Por suerte yo había sacado mi foto para poner en Instagram y comparé y dije: 'Yo esta hernia no la tengo ¡Me pusieron panza!'. Igual, fueron sutiles, fue solo un toquecito".

En ese programa, la modelo también negó que durante la producción de fotos se tocara la "pancita", como había dicho De Brito. "No me tocaba nada la pancita, eso fue un inventó", dijo la conductora.

La Nación