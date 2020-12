Vive con miedo de su ex y afirma que ante un ataque nadie llega a tiempo

Mabel Sosa es madre de cinco chicos y vive en el barrio Pirayuí. Esta semana fue nuevamente amenazada de muerte por su expareja, a quien demoró la policía. Pese a esto, opina que ante un eventual ataque, nadie podría llegar a tiempo para salvarla.

Sus declaraciones se dan a menos de una semana del impactante femicidio de Sandra Farías (47 años), y sus dos hijos Thiago, de 4 años, y Mara de 7, ocurrido el pasado jueves 24 de diciembre en el barrio Juan XXIII, hecho por el que se halla detenido el propio padre de los niños, Francisco José Quintana (45).

El caso de Mabel impactó porque asegura haber seguido todos los canales de la legalidad y, aun así, se siente vulnerable. Contó ante FM Sudamericana que durante años fue víctima de violencia de género por parte de su expareja. Asegura que las denuncias y restricciones no alcanzan para evitar que el padre de sus cinco hijos intente lastimarlos y proporcionarles constantes amenazas.

“Me amenazó docenas de veces y también a mis hijos. El último incidente fue este sábado, que nos encontró en la parada de colectivos y quiso atacarnos, pero volvió a ser detenido. Mis hijos viven con miedo y yo no duermo”, sentenció.

Los casos de violencia de género son cada vez más y las herramientas para solucionarlos, o por lo menos, responder y brindar contención a quienes la sufren, cada vez alcanzan menos. No son suficientes. No llegan a tiempo, alertó.

Relató, además, que “a fines de octubre, un jueves por la noche, fui brutalmente atacada por él. Mis hijas también fueron agredidas y ahí lo detuvieron pero solo estuvo preso por horas”, destacó.

“Hice tres denuncias en diferentes comisarías y en el Juzgado de Familia. Me dieron custodia policial porque él violó cuatro veces la perimetral y me amenazó decenas de veces, al igual que a mis hijos”, enfatizó. Sin embargo, los hechos de violencia no se detuvieron allí. “La jueza me dijo que no hay motivos para tenerlo preso y me avisaron que lo iban a liberar con tobillera. Eso no lo va a detener, por eso yo tengo mucho miedo de que venga y nos quiera matar”, manifestó con angustia e impotencia Mabel Sosa, quien eligió los canales públicos para que se sepa cuál es su situación actual.

(WA)