Fernández aseguró que se encargó "de forma personal" para que Argentina tuviera vacuna

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que de "forma personal" se encargó de que Argentina pudiera "tener vacunas contra el coronavirus para los próximos tres meses" y destacó el aporte "excepcional" hecho por la Federación Rusa en ese sentido.

"Me ocupé personalmente de que haya vacunas para los próximos tres meses. No quiero que Argentina esté en el submundo de los países que no pueden vacunar a su población. Agradezco en ese sentido el aporte excepcional que hizo la Federación Rusa ", señaló Fernández en declaraciones a Radio 10.

El jefe de Estado aseguró además que con la vacuna Sputnik V "se mantuvo la cadena de frío", y que "hay otras que deben estar a 70 grados bajo cero, generan muchos problemas de logística y sus hacedores nos piden muchas garantías", en relación a la vacuna contra el coronavirus producida por la empresa Pfizer.

"De todos modos seguimos en negociaciones con todos para seguir sumando vacunas. Estamos muy avanzados con AstraZeneca para producir esa vacuna aquí y después de febrero, cuando tengamos" inoculadas "a 10 millones de personas, podemos tener otra provisión" desde Rusia, apuntó.

Y en ese sentido, agregó: "La idea es que para el otoño tengamos vacunadas a todas las personas de riesgo, entre personal médico, de seguridad y mayores de 60 años".