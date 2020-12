Boca Unidos sabe el día y la sede del partido ante Central

Boca Unidos, tras quedar al margen de la Reválida del Torneo Argentino A, tiene agenda de compromiso confirmado para el próximo año.

El 13 de enero jugará frente a Rosario Central, uno de los líderes de la Zona Complementación A de la Copa Diego Armando Maradona, en el estadio Único de San Nicolás y en hora a definir.

Para este compromiso el elenco correntino contará con Claudio Marini en la dirección técnica del equipo, según lo resuelto en las últimas horas por las autoridades del club.

El plantel aurirrojo trabajó ayer en el predio próximo a la Ruta 12, donde llevó adelante trabajos en el gimnasio y fútbol en espacios reducidos, tras lo cual los futbolistas fueron licenciados hasta el lunes 4 de enero.

El choque entre correntinos y rosarinos no fue el único que se confirmó ayer. El miércoles próximo, a las 19.10, Temperley y Deportivo Riestra jugarán en estadio a definir; mientras que al día siguiente Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever lo harán en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela, en horario a determinar.

En la segunda semana del año próximo habrá otros dos partidos: el mencionado Boca Unidos-Rosario Central, y al día siguiente, también con horario a establecer, lo harán Colón de Santa Fe y Cipolletti de Río Negro, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato de Paraná.

Ganó Godoy Cruz

Godoy Cruz de Mendoza le ganó anoche a Justo José de Urquiza por 3 a 1 y se clasificó para los 16avos de final de la Copa Argentina.

Los tantos del Tomba fueron marcados por Gianluca Ferrari, en el primer período, y Luciano Pizarro y Renzo Tesuri, en el segundo tiempo; mientras que había igualado transitoriamente Pio Bonacci, en la etapa inicial.