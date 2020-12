Con fuerte presencia policial, desalojaron una casa en la que vivían tres familias con seis niños

Un fuerte operativo policial se concretó en la mañana de ayer para desalojar a tres familias que vivían en un inmueble de la capital correntina. Las personas que residían en el lugar, entre las que se encuentra el supuesto propietario, argumentaron que residen ahí hace más de 40 años, y que una tía habría sido la que vendió el inmueble. En la casa habitaban también seis menores de edad, uno de ellos discapacitado y otro que se encuentra enyesado por una lesión.

El hecho fue informado por el portal de Radio Sudamericana, desde donde dialogaron con el supuesto dueño del lugar, quien indicó que “no nos dejan sacar nuestras cosas, nuestras chapas, ventanas y puertas. Quedamos en la calle con seis criaturas chicas, dos chiquitos discapacitados. No nos quieren dejar sacar nada. Esto es un robo no un desalojo, cómo no nos van a dejar sacar nuestros materiales”, manifestó Ramón Aguirre, padre de familia y quien dice ser el dueño. En este marco, manifestó que “quieren echarnos a la fuerza y detenernos, cómo es eso: si nosotros no somos ocupas”, expresó consternado y agregó que “acá vivían mi abuelo, mi papá y mi mamá. Fallecieron ellos y me quedé yo y ahora mi tía vendió la propiedad y yo vivo hace 46 años acá, no son dos días, no soy ocupa, soy de la familia”, sostuvo.

Por otra parte, consultado por el citado medio sobre cómo llegaron a esa situación, si existiría algún tipo de sucesión, el hombre explicó que “nunca se hizo nada, la mujer que compró la propiedad nos ganó un juicio y quiere que nos vayamos”. Finalmente, aceptó retirarse expresando que “nosotros nos vamos a ir, pero que nos dejen sacar nuestros materiales para ir a armar algún rancho por ahí”, sostuvo.

