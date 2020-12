Microbiota intestinal: ¿cuáles son los alimentos fermentados?

Por Narella Antonina Colussi

La evidencia científica sugiere que la mayoría de los alimentos y bebidas fermentadas ejercen efectos beneficiosos sobre la fisiología humana. Estos efectos son diversos y muchos de ellos aún se encuentran en estudio (estudios clínicos y experimentales). Algunos de ellos son contribuir a poblar la biota intestinal de microorganismos saludables como las bacterias probióticas (cepas de probados efectos positivos), favorecer la eficiencia de los distintos procesos digestivos, favorecer el aporte de vitaminas hidrosolubles y modular mecanismos metabólicos concretos.

Kéfir: bebida fermentada no bebida probiótica

En los tiempos actuales el kéfir ha cobrado popularidad dentro del campo de los alimentos fermentados, es una bebida obtenida por la fermentación de nódulos de kéfir, azúcar y frutas. La información que circula en las redes y en internet lo posicionan como una bebida probiótica, ¿es realmente una bebida probiótica? La respuesta es no. El kéfir es una bebida de elaboración artesanal, por lo tanto su proceso de elaboración no es estandarizado y reproducible. Si bien podemos partir de nódulos que contengan bacterias de cepas probiótica al tratarse de una fermentación abierta varía en su composición microbiológica al irse subcultivando, y no podemos de ningún modo garantizar que tras una serie de fermentaciones el producto contenga las mismas cepas probióticas iniciales. Entonces, ¿qué es el kefir? es una bebida fermentada que potencialmente puede contener bacterias probióticas.

Beneficios del consumo de alimentos y bebidas fermentadas

Los efectos beneficiosos de estos alimentos se ven reflejados en las más recientes publicaciones científicas de grupos de investigación de todo el mundo desde el 2017 cuando la revista de ciencia alimentaria Critical Reviews in Food Science and Nutrition comenzó a difundir efectos recientemente probados de los alimentos fermentados sobre la microbiota intestinal, esta última se define como el conjunto de microorganismo que se alojan en el intestino y ejercen importantes funciones metabólicas e inmunológicas en el ser humano.

La microbiota intestinal contiene 100 billones de microorganismos, incluyendo como mínimo 1.000 especies diferentes de bacterias que comprenden más de 3 millones de genes, 150 veces más que en el genoma humano. De hecho, la microbiota intestinal puede pesar hasta 2 kg. Por otra parte, un dato relevante es que solo un tercio de nuestra microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente, mientras que los otros dos tercios son específicos en cada persona, por tanto, no existe una composición ideal o estándar de la microbiota intestinal ya que la misma se adecua para cada persona. En otras palabras, podríamos describirla como el carnet de identidad individual, ya que es única en cada ser humano y adquiere rasgos beneficiosos o perjudiciales a partir de los hábitos diarios de estilo de vida. La dieta desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad y el correcto funcionamiento de nuestra microbiota intestinal.

Al hablar de microbiota intestinal se puede afirmar que “somos lo que comemos” ya que cuando nos alimentamos se alimentan también los cientos de billones de bacterias que habitan nuestro sistema digestivo. Por esta razón, es fundamental llevar una dieta variada y equilibrada.

Ejemplos de alimentos y bebidas fermentadas.

1. Verduras

Los mejores fermentos se obtienen de los mejores alimentos, y es difícil competir con los vegetales. Su aporte nutricional es ya elevado en su estado natural, y ciertos compuestos se potencian con la fermentación.

a. Saurkraut o chukrut

Se obtiene fermentando el repollo o col blanca. Era apreciado por los primeros descubridores, ya que su alto contenido en vitamina C evitaba el escorbuto, y se conservaba durante meses a temperatura ambiente. La fermentación de la col produce también isotiocianato, con propiedades anticancerígenas.

b. Kimchi

Un clásico de la comida coreana, obtenido a través de la fermentación de la col china. A los propios beneficios de la col fermentada se suman los aportados por ingredientes que forman parte de la receta, como el jengibre o el ajo.Diferentes investigaciones encuentran multitud de beneficios a su consumo, desde salud colorrectal y propiedades anticancerígenas hasta mejoras cognitivas.

2. Lácteos

Los productos fermentados elaborados a partir de leche contienen menos lactosa facilitan la absorción de algunos nutrientes y aportan bacterias probióticas beneficiosas.

a. Yogur

Además de reducir el contenido de lactosa, la fermentación de la leche aumenta la disponibilidad de nutrientes como biotina, vitamina B12 y ácido linoleico. Incrementa también la cantidad de ciertos aminoácidos esenciales para diversos procesos metabólicos. Actualmente el mercado ofrece yogures fortificados con probióticos.

b. Yogur probiótico

Uno de los únicos productos disponibles en nuestro país al que podemos denominar sin temor a equivocarnos como "alimento probiótico" son los yogures probióticos. Por su elaboración estandarizada y reproducible en la que se ha añadido las bacterias de las cepas probióticas de probados efectos beneficiosos comprobados a través de ensayos clínicos en humanos, por tanto, podemos dar fe que el consumo diario en determinadas dosis de yogures probióticos aportan a la microbiota intestinal las cepas de interés según el efecto deseado.

3. Kéfir

Popularizado por los pastores de las montañas del Cáucaso, muchos siglos atrás. Su principal beneficio respecto a otros fermentados como el yogur es una mayor diversidad de bacterias, con efectos sinérgicos entre ellas, convirtiéndolo en un potente probiótico. Existen dos tipos de kéfir, kéfir de agua o de leche, según se elija agua o leche para la fermentación.

4. Cereales y legumbres

La fermentación mejora el perfil nutricional de los cereales, panificados y legumbres. Dentro de estas últimas merece una mención especial la soja, un alimento problemático en su forma natural pero interesante en sus diferentes variantes fermentadas. El miso y tempeh en moderación aportan ciertos beneficios, y son una buena fuente de proteína para veganos.

5. Té kombucha

Es té fermentado a través de una colonia de microorganismos. Se ha consumido en China por más de 2.000 años. Estudios in vivo en animales han demostrado que ofrece capacidad antimicrobiana, potencial protección hepática, potencial efecto anticancerígeno por su contenido en ácido glucárico y, por supuesto, aporte de bacterias beneficiosas. Sin embargo, este efecto aún resta ser comprobados en ensayos clínicos en humanos para poder asegurar que estos potenciales beneficios son reales.

¿Cuál es la recomendación de consumo de alimentos y bebidas fermentadas?

Para responder a esta pregunta debemos mencionar que es necesario tener en cuenta la condición intestinal del paciente, el nivel de recomendación según el sexo, edad y etapa biológica que transita, la estimación de la variabilidad microbiológica del alimento o bebida que vamos a recomendar y sobre todo la claridad del efecto deseado por el que lo vamos a prescribir.

Teniendo en cuenta todas estas variables es que no existe una recomendación universal para todas las personas, para prescribir su consumo se debe realizar una evaluación minuciosa del paciente y estudiar indicadores alimentarios, bioquímicos, clínicos y antropométricos. Ya que a pesar de que los alimentos y bebidas fermentadas ejercen múltiples efectos positivos, cuando son prescriptos de manera errónea pueden ejercer efectos negativos, esto último es un hallazgo muy reciente ya que siempre se pensó que lo peor que el consumo de un alimento o bebida fermentada o alimento probiótico podría hacer era NO generar ningún efecto o NO generar el efecto deseado. Hoy se sabe que potencialmente la prescripción errónea podría generar efectos adversos en las funciones gastrointestinales.

Narella Antonina Colussi

La autora es magíster internacional en Nutrición y Dietética, y licenciada en Nutrición.