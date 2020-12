Contra reloj, trabajan para generar el despacho del Presupuesto en Diputados

Con un plazo acotado para aprobar el Presupuesto 2021 y tras el informe del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini en la Legislatura, mientras la oposición sostiene que aprobar las proyecciones para el año entrante sería irresponsable, desde el oficialismo informaron que el miércoles en reunión de comisión habrá despacho y tras su paso por el recinto, el proyecto será remitido a la Cámara de Senadores.

Tras la visita del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini a la Legislatura, los legisladores provinciales analizan con detalles los números presentados por el Ejecutivo Provincial y en diálogo con El Litoral el diputado Marcos Bassi del Frente de Todos que forma parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y dijo que “es imposible aprobar el presupuesto. No tenemos manera de analizar, comprobar y comparar un porcentaje, sino contamos con la cuenta de inversión 2019 y con la ejecución de los primeros seis meses del 2020”.

“En marzo, aprobamos la Emergencia Sanitaria que le otorga al Ejecutivo la facultad de contratar, gastar comprar de manera directa en muchos casos, por lo que se debió, como mínimo, informar parte de lo ejecutado”, acotó.

“Se debe considerar que por la pandemia, seguramente el presupuesto del Ministerio de Salud se amplió, se otorgaron partidas, se compraron elementos y se hicieron inversiones, por lo que resulta que una comparación con el Presupuesto 2020 es mentirosa, porque no sabemos qué recursos se volcaron a este sector. En tanto, otros ministerios habrán gastado mucho menos, porque no pudieron desarrollar sus actividades y seguramente esos recursos fueron a parar al área de sanidad”, ejemplificó Bassi.

“Las Cuentas de Inversión 2019 tuvieron que haberse presentado en mayo y estamos en diciembre. Durante la exposición, Piasentini manifestó que ya habían enviado al Tribunal de Cuentas y esperaban que se devuelva. Pero la presentación se tenía que realizar hace nueve meses atrás, la pandemia no tiene nada que ver, porque comenzó en marzo y en relación a la ejecución 2020 nos informaron que lo iban a dar a conocer en los próximos días”, dijo Bassi sobre los dos temas que pidieron que se incluyan en el temario de sesiones extraordinarias.

Mientras que en relación al Presupuesto 2021, indicó que “son en total 138 mil millones de pesos, un 30,2 por ciento más que el 2020, pero volvemos a lo mismo, Presupuesto 2021 contra Presupuesto 2020. Y analizando lo macro, los números proyectados vuelven a tener un déficitde 9.942 millones de pesos que es un ocho por ciento de los ingresos totales”.

Y prosiguió diciendo que “por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial que es de $7.398.598.317, sí o sí, termina generando dependencia con el Poder Ejecutivo, porque solo van a llegar a septiembre u octubre del año que viene y terminan nuevamente como sucede ahora, rogándole al Gobierno provincial nuevas partidas”.

“Mientras que en relación a la salud, todos vamos a coincidir que los héroes de este año son el personal de salud en todo el país, no solamente en Corrientes, no está determinado si van a tener aumento, si van a salir de la situación precarizada en la que están, no está claro absolutamente nada”, afirmó

En cuanto al crédito por 7.000 millones de pesos que contempla el Presupuesto 2021, Bassi manifestó que “Rivas Piasentini dijo que esta deuda es para obras públicas, de lo cual nosotros no le podemos aprobar sin saber cuáles son, en qué municipios, hasta cuándo, por qué valor, no podemos aprobar sin tener una planilla, un detalle de cómo se va a gastar este dinero”.

Y en este sentido, el legislador provincial del Frente de Todos, también se refirió al Presupuesto Nacional en obras públicas que se destinará a la provincia y dijo que “hay 132 nuevas obras a 52 municipios de manera directa que se van a financiar. Y de este total de Comunas, más del 72 por ciento son gobernados por Encuentro pro Corrientes (ECO)”.

Para luego, volver a ratificar que “no se puede evaluar el Presupuesto 2021, sin tener lo ejecutado en lo que va del año, personalmente pienso que no hay que apoyar el presupuesto, es imposible, sería una irresponsabilidad hacerlo. Vamos a estar presentes en las sesiones, pero yo no acompañaré la propuesta económica”.

Cabe destacar que no se descarta un despacho en minoría de la oposición.

Y en este contexto, El Litoral también dialogó con el diputado Horacio Pozo de encuentro Liberal (ELI) que también forma parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y en referencia a la reunión con Rivas Piasentini indicó que “se explicó la forma en la que se confeccionó el presupuesto, dentro del marco de los números nacionales y los supuestos que se toman considerados como los macrovariables nacionales. También explicó la situación provincial, la consolidación de las finanzas y la deuda que tiene Corrientes”.

En cuanto al crédito que está contemplado dentro del presupuesto y que asciende 7.000 millones de pesos, dijo que “la intención es contar con la autorización de este monto, en un presupuesto de $137.999.407.808 que no representa el 4 por ciento de lo proyectado. Esto será destinado a obras en la medida que logremos que alguien nos preste el dinero y que las condiciones se den para poder financiarlas”.

En cuanto a los pedidos de la oposición, Pozo comentó que “el Poder Ejecutivo cumplió porque remitió al Tribunal de Cuentas lo correspondiente al 2019”, con la postergación que habían sacado por decreto dado que por la pandemia del coronavirus y en lo que respecta a la ejecución del primer semestre del 2020 comentó que “indicaron que van a actualizar la página web para que tomen conocimiento”.

En cuanto a la posibilidad de despacho del Presupuesto 2021 comentó que “la Comisión de Presupuesto se reúne el miércoles, lo más probable es que haya despacho, pero no hablamos en detalle todavía”.

Y en este contexto, el diputado provincial Manuel Aguirre, de la UCR también dialogó con El Litoral y destacó la exposición del titular de la cartera de hacienda y dijo que “fue muy claro en la exposición, respondió las preguntas de la oposición. Aunque después salieron a manifestar otra cosa”.

En cuanto a la posibilidad de un despacho favorable de comisión indicó que “el miércoles va a contar con una resolución, salvo que surja algún inconveniente y lo vamos a remitir a la Cámara de Senadores”.

Vale considerar que el oficialismo cuenta con los números necesarios en la Cámara de Diputados y Senadores para aprobar el Presupuesto 2021 y que el año pasado, el ministro de Hacienda también participó de una sola reunión con todos los legisladores a fin de acortar los tiempos.

(MNR)