La Dpec aclaró sobre la situación energética de Santa Lucía

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informa que en la localidad de Santa Lucía, desde el año 2016 hasta la fecha, se habilitaron 26 nuevas Subestaciones Transformadoras Aéreas (SETAS) que, en promedio, cada una mejoró el servicio en seis manzanas. A su vez cada SETA se realizó con su respectiva bajada de líneas de baja tensión con cables preensamblados.

A valores actuales esas 26 SETAS representan una inversión de más de 78 millones de pesos. Y está prevista la construcción, en la entrada de Santa Lucía, de una Estación Transformadora (ET) de 132 kV que contará, inicialmente, con un Transformador de 15 MVA, y a la que posteriormente se le incorporará otro Transformador de 15 MVA con lo cual su potencia instala final será de 30 MVA.

Esta ET permitirá a la localidad de Santa Lucía contar con su propia alimentación en 132 kV y a su vez independizarse de la ET de Transnea que se encuentra en la ciudad de Goya. Una vez habilitada no sólo alimentará con un muy buen servicio a Santa Lucía, sino que proveerá de energía a Lavalle, Gobernador Martínez, 9 de Julio y Yataití Calle.

Asimismo cabe destacar, entre otras obras y mejoras, que se realizaron en Santa Lucía el cambio de más de 700 postes en líneas de baja tensión, se renovaron completamente 35 kilómetros de líneas de Media Tensión de la Colonia Cecilio Echeverría. Hoy se completó el trabajo de levantar, en sólo 48 horas, 16 kilómetros de líneas de media tensión de la Colonia Ferré, afectadas por la última tormenta que azotó la zona.

En Villa Córdoba se habilitaron 3 nuevas SETAS. En Lavalle se habilitaron cinco nuevas SETAS. Además de las SETAS y otras mejoras realizadas en Gobernador Martínez. Cada SETA habilitada con sus respectivas bajadas en baja tensión con nuevos cables preensamblados. Todas estas localidades y parajes también dependen de la Unidad Operativa Santa Lucía. Un detalle no menor es que, a pesar que en los últimos 45 días la zona fue afectada por varios eventos climáticos de grandes dimensiones, y en algunos puntos, devastadores, la DPEC siempre trabajó y normalizó el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

En el marco del constante apoyo de la DPEC al crecimiento y desarrollo de la provincia, en Lavalle esta Dirección se encuentra acompañando un importante emprendimiento de la empresa PECAN que construirá barrios privados y una Planta que trabajará con nueces producidas en la zona. A su vez, la próxima semana la DPEC atenderá y acompañará a una empresa de la provincia de Mendoza que instalará, a 10 kilómetros de Villa Córdoba, 300 tendaleros para la producción de tomates y morrones.

Cabe destacar que esta Dirección viene realizando, en toda la provincia, constantes trabajos y obras: nuevas Estaciones Transformadoras y Centros de Distribución, repotenciación de las Estaciones Transformadoras existentes, tendido de nuevas líneas de media y baja tensión, reemplazo de cables convencionales por nuevos cables preensamblados, habilitación de nuevas subestaciones transformadoras aéreas (SETA), repotenciación de las SETAs cuya demanda así lo requieran, permanentes tareas de mantenimiento, entre otras obras y trabajos.