Ana Rosenfeld anticipó la estrategia judicial de Rocío Oliva

Rosenfeld habló sobre los conflictos que existen en torno a la herencia de Diego Maradona, en un móvil con Flor de equipo (Telefe). La abogada de Rocío Oliva despejó algunas dudas sobre cuál será el accionar de la expareja de El Diez: "Tiene derecho a presentarse ni bien se abra la herencia sucesoria". Y aclaró que la casa que el jugador le había regalado en Bella Vista fue "una donación en vida" y que no debe "formar parte del conflicto".

Desde su casa, la letrada respondió todas las consultas de los panelistas que acompañan a Florencia Peña en su ciclo. Rosenfeld no evadió ninguna pregunta y aseguró que son varios los inconvenientes que sobrevendrán en la causa tras la muerte de Maradona: "Ya hay un conflicto de domicilio para determinar dónde se inicia la sucesión".

"No se dictaminó todavía si se inicia en Bella Vista, San Martín, en San Isidro... pero en principio yo descarto Capital Federal porque es el lugar donde Diego no vivió por lo menos en los últimos 20 años", aclaró. También coincidió en que resultará difícil identificar la fortuna total del astro del fútbol.

"Aunque ahora no es como antes, todo queda registrado, y siempre hay puntas de iceberg por donde empezar para descubrir los movimientos de dinero no declarados", sostuvo. Luego se refirió específicamente a la cuestión de la herencia: "Hay que entender que no se trata solo de los hijos, sino también de acreedores y deudores".

Consultada sobre si esa iba ser la figura legal bajo la que se iba a presentar Oliva en la Justicia, respondió: "Todavía no hablé con Rocío de plata, porque creo que está pasando por un duelo muy difícil, llorando por alguien con quien estuvo muchos años de su vida".

Además aseguró que la exnovia de Maradona no será la única que podrá reclamar lo que crea pertinente: "Piensen que cualquier contrato que Diego haya firmado asegurando su presencia futura se extingue por su fallecimiento y se deberá devolver el dinero a quienes corresponda".

En cuanto a su defendida, aseguró que aunque por el momento no charlaron sobre los derechos que tiene, está al tanto de que puede presentarse: "Hay una compensación económica que está pendiente de pago en la Justicia, así que califica como acreedora".

Por último, la conductora le preguntó si la casa que El Diez le dio a Oliva y a sus padres durante su noviazgo podría entrar en conflicto como parte de los bienes de la herencia. En este sentido, la letrada detalló que se trató de "una donación en vida" que le hizo su pareja y que no debería formar parte del conflicto.

"Siempre y cuando no afecte el cúmulo del patrimonio y los herederos queden con una sucesión económicamente vaciadas, eso se considera una donación legítima y ya está saldada", cerró la abogada.

