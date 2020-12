Santiago Lara contra Jana y Diego Jr. Maradona: "Que me digan las cosas en la cara"

Después de la inesperada muerte de Diego Maradona, Santiago Lara, un joven que asegura que es el hijo biológico del astro del fútbol, hizo un pedido en la Justicia para que se exhumara el cuerpo del fallecido DT de Gimnasia y Esgrima La Plata para conocer su verdadera identidad, pero dos de sus hijos, Jana y Diego Jr. se opusieron al pedido.

Sin embargo, la Justicia resolvió que no se puede tocar el cadáver de Maradona, por lo que no se puede llevar a cabo la exhumación. En diálogo con "Nosotros a la mañana", Lara y sus abogados hablaron de la posibilidad de acceder al banco de sangre del ex futbolista.

"Con los antecedentes familiares de tires y aflojes y palos en la rueda, nos genera una gran desconfianza. Yo pienso de extraer alguna pieza para realizar el ADN, queremos ir a lo cierto porque estamos convencidos de que Santiago es el hijo de Maradona", declaró José Enrique Núñez, el abogado de Lara.

También se refirieron a Matías Morla: "Él nos citó al estudio, luego hubo otra reunión más y dijo que Diego se prestaba para hacer el ADN y no había un inconveniente (...) nosotros no fuimos a pedir dinero, queríamos el apellido de él. Pero dadas las circunstancias, nos pidió hasta inclusive el nombre de la bioquímica que iba a extraer la prueba de ADN, parecía una operación de la CIA y a partir de ese momento no me contestaron nunca más".

Finalmente, el joven expresó su opinión sobre sus supuestos hermanos: "Me hubiese gustado compartir un momento con todos. Diego estuvo solo en los últimos momentos, y él lo que más quería era que estén todos juntos. Todos están en discordia y muy agitados (...) Me hubiese gustado juntarme con Diego Jr. y Jana Maradona porque dijeron cosas sobre mí y me gustaría que me lo dijeran en la cara. Hice mil intentos para hablar con mis hermanos".

