En Caseros todavía no está habilitado el ingreso de turistas

“En Monte Caseros el turismo no está habilitado, venir de paseo no está habilitado, visitas tampoco”, expresó el secretario de Seguridad, Walter Fernández, en dialogó con Montecaserosonline. Con respecto a esto agregó que “la gente que venga tiene que justificar por qué viene. Si tienen domicilio aquí es lógico que vuelvan a su casa, no hay problema. Si vienen con un hisopado negativo son diez días de aislamiento”, caso contrario “son 14 días, sea de Corrientes o de otra provincia”.

(CC)