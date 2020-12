Boca y River se medirán el 3 de enero por la zona A

La definición de la fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona tendrá superclásico. Boca y River comparten la zona A del circulo superior y se enfrentarán el 3 de enero, en La Bombonera, en partido correspondiente a la cuarta fecha. Esto se desprende del sorteo realizado anoche en el marco de la Liga Profesional de Fútbol.

En la zona A de la fase Campeonato también lo integran Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos.

En la circulo superior, pero en el grupo B competirán: Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Banfield, Gimnasia y Colón de Santa Fe.

La primera fecha quedó conformado de la siguente manera: Grupo A, River vs. Argentinos, Boca vs. Arsenal y Huracán vs. Independiente. Grupo B: Colón vs. Gimnasia, Atlético Tucumán vs. Banfield y San Lorenzo vs. Talleres.

Los dos ganadores de cada grupo clasificarán a una final única -17 de enero en el estadio Bicentenario de San Juan- y el campeón clasificará a la Copa Libertadores de América 2021.

En esta etapa, los equipos que fueron primeros jugarán tres de los cinco partidos en condición de local.

Complementación

En lo que respecta a la fase Complementación, el sorteo estableció que en la zona A, competirán: Aldosivi, Rosario Central, Patronato, Lanús, Defensa y Justicia, y Unión de Santa Fe.

Mientras que el grupo B quedó conformado por: Newell’s, Central Córdoba, Godoy Cruz, Estudiantes, Racing Club y Vélez Sarsfield.

En la primera fecha, jugarán: grupo A, Unión vs. Defensa y Justicia, Aldosivi vs. Lanús y Rosario Central vs. Patronato. Y en la B, se medirán: Vélez vs. Racing, Newell’s vs. Estudiantes y Central Córdoba vs. Godoy Cruz.

Los dos primeros de cada grupo de esta fase disputarán una final -en estadio neutral- y el ganador enfrentará al perdedor del partido definitorio de la fase campeonato por un lugar en la Copa Sudamericana pero la edición de 2022.