“Estuve al borde de no estar acá y hoy puedo disfrutar del fútbol”

Mara Gómez, protagonista de una jornada histórica para el fútbol femenino al convertirse en la primera jugadora trans en debutar profesionalmente, expresó ayer su alegría pero también recordó que el deporte la salvó en momentos difíciles de su vida.

“Estoy demostrando un cambio social y que los sueños se cumplen. La vida no es fácil para nadie, pero nada es imposible. Hoy estoy acá, viviendo algo que creí indispensable cuando estuve al borde de no estar, de no existir...Estoy disfrutando del fútbol, que es mi terapia”, manifestó Mara, unos minutos después de haber quedado en la historia del deporte argentino.

Luego de muchos años de lucha y meses de espera, Mara fue titular en el equipo de Villa San Carlos con la número 7 en su espalda y disputó todo el partido ante Lanús por la segunda fecha del torneo de Primera División del fútbol femenino de AFA.

El partido finalizó con derrota de Villa San Carlos.