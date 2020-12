Con el hisopado a cargo del Gobierno, 1.600 turistas tienen habilitado el ingreso a Corrientes

Actualmente se encuentran en vigencia 1.600 permisos para turismo nacional que desde el domingo último tienen habilitación para ingresar sin abonar el costo del hisopado, sin embargo, este estará a cargo del Gobierno provincial.

Federico Ojeda, quien conduce la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información, dialogó con El Litoral e informó que los turistas no se encuentran exceptuados de realizarse el test PCR para corroborar que estén atravesando la enfermedad del coronavirus, sino que el costo del mismo está a cargo del Estado.

Ojeda especificó que los turistas nacionales quedaron exceptuados de abonar el hisopado, pero no significa que no vayan a formar parte de los testeos y del control de trazabilidad.

“La provincia se hace cargo del costo de los hisopados para turistas nacionales. Entendemos que es una actividad que estuvo frenada durante casi 9 meses”, precisó el Subsecretario.

Reconoció que “hay miles de familias correntinas que se sostienen con el turismo y nuestro compromiso es colaborar en la recuperación financiera del sector”.

“Los hisopados son una cuestión exclusivamente sanitaria. No podemos descuidarnos y perder el trabajo y esfuerzo realizado en cuidar la vida de los correntinos”.

El Subsecretario aclaró que “si no tenemos controlado lo sanitario, si no estamos pendientes de la trazabilidad, no estaríamos en condiciones de incentivar a ningún sector de la industria, la producción o los servicios”.

Remarcó que para dinamizar la economía los niveles de contagio deben estar controlados.

Por el momento, hay 1.600 permisos de turismo nacional habilitado, principalmente ligados a zonas de actividad pesquera como ser Esquina, Goya, Empedrado, Bella Vista, Paso de la Patria, Ituzaingó, entre otros.

Los 1.600 hisopados gratuitos para turistas supondrían para el Estado un costo de 8.800.000 pesos. Los test PCR son más costosos que los denominados rápidos, y alcanzan un valor de más de 5 mil pesos en insumos.

En el mes de julio, cuando se habilitó el turismo interno, se llegaron a habilitar 4.500 permisos dentro de 22 localidades que aceptaron visitantes.

El 97% de los hisopados a cargo del Estado

Ojeda también compartió con este medio el dato de que el Gobierno de Corrientes solventó los costos del 97% de los hisopados realizados para el ingreso a la provincia.

En lo que va de la pandemia, la provincia ha autorizado más de 100 mil permisos de ingreso desde los distintos retenes en los 7 puntos de acceso a Corrientes.

Ojeda contabilizó: “El Estado se ha hecho cargo de 97 mil de ellos, el cobro de los hisopados ha sido una excepción y no la regla”.

Como indican las cifras, sólo el 3% de los test PCR han sido cobrados para personas que no forman parte de la lista de exceptuados.

Casi 56.000 de ellos, corresponden a solicitudes para ingresar a Capital.

Otro punto de interés es que la provincia de Corrientes reconoce los testeos realizados en otros puntos del país si han sido realizados en las 48 horas previas al ingreso.

“La lista de exceptuados se ha ampliado con el paso del tiempo. Tenemos personal de salud, de seguridad, transportistas, periodistas, estudiantes, jubilados, pensionados. También quienes tengan obras sociales o requieran atención médica en nuestra provincia”, enumeró el Subsecretario.

Dentro de la lista de exceptuados, también se encuentran habilitados más de 1.500 permisos para ingreso a la provincia por parte de jubilados y pensionados.

También se habilitaron desde la Subsecretaría permisos a más de 700 personas que tienen obras sociales o reciben atención médica en centros de salud correntinos.

En lo que se refiere a los estudiantes, recientemente incorporados a la lista de exceptuados de abonar los hisopados, 1.800 ya poseen permiso de ingreso a Corrientes.

“Los permisos no sólo son para estudiantes de último año. Todo estudiante universitario que solicite ingreso cargando su certificando de alumno regular se le concederá con hisopado a cargo de la provincia”, aclaró Ojeda.

