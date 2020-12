Censo: habrá restricciones para operar en bancos a quienes no respondan

Las empresas argentinas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, autónomos y monotributistas deberán completar el Censo Nacional Económico del Indec, que empezó hace una semana, si desean poder realizar operaciones tan básicas -como abrir una cuenta o sacar un crédito- en un banco.

El encargado de difundir la noticia fue el organismo que conduce Marco Lavagna, pese a que la fuerza de ley para exigir a los bancos que requieran un certificado de cumplimiento censal correspondiente al Censo Nacional Económico a todas las unidades productoras de bienes y servicios para poder operar en un banco es una potestad del Banco Central (Bcra). Tal decisión fue avalada en la Comunicación “B” 12100 del 4 de diciembre.

Quienes no respondan el censo y no puedan presentar el certificado censal en el banco en el que quieran operar no podrán abrir cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos, conseguir créditos y sus respectivas renovaciones, abrir créditos documentarios, cuentas para valores en custodia, lograr el otorgamiento de fianzas y préstamos de valores, ni tampoco conseguir el alquiler de cajas de seguridad, indicó el Bcra.

