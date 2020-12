El lawfare o Estado de derecho

El concepto. Desde algún sector importante se ha instalado, a modo de consigna justificatoria de condenas o resoluciones judiciales incriminatorias a funcionarios y exfuncionarios, que están contaminadas por lawfare. Se dice que son políticos presos, o que tal situación obedece a órdenes de otros órganos o poderes fácticos.

El lawfare es “el uso estratégico del derecho para fines de deslegitimar, perjudicar o aniquilar a un enemigo”, y con citas a buena doctrina extranjera se dice que “se caracteriza como el legítimo uso de litigios estratégicos para promover objetivos políticos y sociales”, por ello sin titubeos se afirma que “siempre tendrá un carácter negativo, un fenómeno que sepulta al derecho”, pues en suma es utilizar al derecho como arma de guerra, al proceso como campo de batalla y al imputado como la victima, lo que generalmente ocurre en procesos de terrorismo o corrupción.

Para que se dé esta situación se requiere de a) falta de independencia del Poder Judicial; b) falta de imparcialidad del juez; c) condicionamiento a la labor del juez por otros medios (presión social de los medios de comunicación, clamor social, fake news, etc.); d) ausencia de garantías para la defensa en juicio; e) falta de correlación del proceso con la ley y la verdad -que provoca error in procedendo- ex profeso; f) utilización perversa de medidas cautelares como sentencias anticipadas; g) sentencias condenatorias sin pruebas convincentes que acrediten la culpabilidad irrefutable de un condenado (error in iudicando).

2. Las condiciones. Cabe el interrogante central: ¿se dan estas condiciones en nuestro país? ¿Se dieron en algunas causas? Para ello cabe analizar la situación institucional de nuestro país.

a. El poder judicial -en su gran mayoría- no está condicionado a otro poder y tiene una marcada independencia, aunque moroso y lento, si existe alguna parcialidad, se revierte ante instancias superiores que rectifican, sumado a que una decisión de fondo supera dos (2) etapas revisoras; lo que también sucede en otras cuestiones del proceso de dilatan al mismo, pero siempre protegiendo el derecho de defensa (art. 18 CN y 8 Cadh).

b. El condicionamiento por la prensa monopólica no deja de ser un cliché infundado pues I) existe pluralidad de medios, II) el Estado dispone de una pauta estatal que usa discrecionalmente y el uso distorsivo de la misma sirve para propaganda política con la que se solventa medios y comunicaciones oficialistas con lo que, de existir manipulación de la información, se refuta con esta; III) las redes sociales que expresan una democracia horizontal y participativa pueden ser materia de “fake news” pero se revierten por herramientas que aplica el Poder Judicial para garantizar la verdad como derecho colectivo que integra el derecho a la información.

La irrupción de conglomerados de medios oficialistas, más una militancia en las redes sociales (trolls) claro que conspiran contra la verdad, del mismo modo que lo puede hacer la manipulación de los medios de comunicaciones que tienen un perfil crítico. De última hay “igualdad de armas” ( art. 14 Pidcyp y 8 Cadh) en este ámbito.

c. Cierto es que el abuso de medidas cautelares -como anticipo de penas- devela, cual termómetro, la “temperatura” de nuestro Estado de derecho material pues su uso abusivo atenta contra el principio de inocencia. Mal genérico y endémico. La triste realidad es que las cárceles están llenas de sectores vulnerables y no de políticos o sectores de gran poder económico o de relevancia social, que también cometen delitos (tal los llamados delitos de cuello blanco).

d. La posverdad como mal endémico: este mecanismo perverso de difundir hechos segmentados, parciales, y con la información tendenciosa conspira contra la verdad (derecho colectivo de toda la sociedad) y que trasladada a un proceso puede ser algo verosímil (un poco cierto) pero no la correspondencia irrefutable con un acontecimiento histórico que devele la culpabilidad de una persona y su responsabilidad en el ámbito judicial.

Se alega, pero no se demuestra. La defensa particular efectuada por excepcionales profesionales, como una defensa pública ponderada por la mejor doctrina no lo permite, y las excepciones confirman la regla.

Nada se dice de que la lucha contra la corrupción está fundada en convenios internacionales del cual nuestro país es parte, que se funda en normas sustantivas punitivas (código penal) y que existen institutos procesales receptados por ley del Congreso de la Nación.

3. El marco institucional: vale recordar, incluso como letanía, que el Estado de derecho (constitucional y convencional) implica que la sociedad organizada como Estado tiene una finalidad o propósito constitutivo: la dignidad del hombre; para su realización se asienta en dos principios a) político, expresado por la soberanía popular; y b) jurídico, el imperio de la ley. Se vale de medios que genéricos que son 1) diferencia entre poder constituyente y poder constituido, 2) independencia del poder judicial, 3) legalidad administrativa, 4) periodicidad de mandatos, 5) responsabilidad de los funcionarios públicos, 6) control institucional, mutuos, cruzados y también control social, 7) publicidad de los actos de gobierno; 8) libertad de prensa (lo que debe extenderse a medios gráficos, audiovisuales, informáticos, etc.).

La democracia como forma de vida y de gobierno exige elecciones libres, transparentes y competitivas para garantizar la integridad del proceso electoral y la posibilidad de alternancia en el gobierno. Condición indispensable, pero no única.

De no cumplirse estas pautas mínimas el Estado de derecho es solo formal por un lado, y a la democracia se la condiciona o se le quita fundamento dejando que la formalidad se cumpla mediante un plebiscito sin el escrutinio social cotidiano. Se deforma como democracia delegativa.

Esta conquista que vino de la mano del constitucionalismo, con sus diversas etapas, en el plano del control social del delito tiene el aporte de la llamada dogmática penal, expresión del derecho penal liberal que consagro el principio de inocencia, y que trajo como pauta de sanción el principio de legalidad (ley escrita, cierta, precisa y exacta) emitida por el poder legislativo, que sea proporcional (quantum o que de la sanción) al hecho cometido; que cause un daño (lesividad), que sea razonable (límite al juez como al legislador) para escoger sanción o una ley aplicable al caso, entre otros principios con claros limites.

El principio de reserva (acciones que no dañen a terceros, o el pensamiento) es una garantía, pues no se debe ni pueden prohibirse o sancionarse.

Siguiendo las mejores tradiciones, nuestro derecho penal liberal se funda en el derecho penal del acto ( una acción típica, antijurídica y culpable) descripta como delito previo a la acción que puede ser cometido por una persona, y es ese hecho el que se investiga, se prueba y eventualmente se sanciona.

Estos propósitos no se podrían desarrollar si no existe una igualdad ante la ley, donde cada persona, responsable ante sus actos, deba dar cuentas de ello cuando el Estado (a través de los órganos pertinentes demuestra la irrefutable e incontrastable prueba de que una persona es culpable) y sanciona sin discriminación ni distingos, pues así lo establece el art. 16 de la CN y el art. 24, en función de los arts. 8 y 9 de la Cadh.

De allí que lo que llamamos garantías sistémicas (garantías del sistema institucional) dados a favor de los ciudadanos (arts. 1, 29, 33, y 36 de la CN) le permiten al pueblo ejercer su soberanía, limitar el funcionamiento y la actividad de los representantes, condicionar la forma y modo de acceso y permanencia en el gobierno, etc.. Claro está que para ello la independencia del Poder Judicial es imprescindible. Con ello se consagra y materializa el principio del imperio de la ley, o el sometimiento de todos a la Constitución, sin distingos de ninguna naturaleza, lo que nos diferencia de los modelos autocráticos.

Pero la legitimidad es lo que permite ocupar los órganos estatales en representación de la sociedad, permite conducir y disponer de recursos; escoger medidas ante diversas alternativas, y tal legitimidad de origen (acceso al poder) puede ser legitimidad de procedimientos (medidas aceptadas mayoritariamente) e incluso terminar el periodo con legitimidad de resultados (amplio reconocimiento social). Dicho esto: significa que la legitimidad (ver elecciones o amplio consenso) le permite a una persona acceder a un cargo o gobernar, pero claro está que debe hacerlo sobre la base o plafón de una ley que es de cumplimiento obligatorio para todos.

Cuando so pretexto de alguna legitimidad -ocasional, fortuita, transitoria o actual- se pretende sortear el imperio de la ley, se menoscaba el Estado de derecho pues esa persona cree -y lo expresa indirectamente- que la legitimidad la dota impunidad.

La impunidad fue dejada atrás justamente por el constitucionalismo y la mejor expresión es la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de Francia de 1789, expandida como puñados de principios de una nueva era que significa un catecismo universal para quienes creemos en el Estado de derecho.

Una elección no consagra impunidad, dota de prerrogativas para el funcionamiento del cargo, pero no es una carta blanca para cometer delitos.

* El autor es abogado constitucionalista.