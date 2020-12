Claudia Villafañe se habría separado de Jorge Taiana luego de 17 años de relación

El 2020 fue sin dudas uno de los años más difíciles en la vida de Claudia Villafañe, ya que tuvo que despedir a quien fuera su primer amor y padre de sus hijas, Diego Armando Maradona. Pero ese no sería el único golpe que sufrió la participante de Masterchef Celebrity, que se habría separado de Jorge Taiana.

La ruptura la anunció Augusto Tartufoli en Confrontados: “La confirmación sucedió en MasterChef. Mientras cocinaba alguien le preguntó ‘¿cómo estás con Taiana?’. Le preguntaron dónde estaba Taiana en toda esta situación y ahí es donde Claudia respondió que está sola”.

Atento a lo que venía sucediendo en las últimas semanas en el entorno de Villafañe, el panelista destacó que el empresario no estuvo al lado de quien fuera su pareja durante el velorio de Maradona ni en el entierro. Aunque no se sabe si tiene que ver con que al momento ya estaban separados o si se ausentó debido a las diferencias que tuvo con el Diez, que hasta lo apodó “Tontín”.

Al mismo momento en que salieron a la luz los rumores de ruptura el ¿ex? de Claudia realizó un sugestivo posteo en su cuenta de Instagram. “Que nunca falte la sonrisa”, escribió junto con una foto de él, sin hacer referencia a su situación sentimental.

Consultada por los rumores, Claudia dijo a Tomás Dente en Nosotros a la mañana que “no hay una separación definitiva”. Sin embargo, aclaró: “Estamos pasando por un trance”.

Aunque comenzaron su relación hace 17 años, Claudia y Jorge se mostraron muy poco juntos. Incluso él no estuvo en el casamiento de Dalma, en el 2018, en el que tampoco estuvo el ídolo deportivo. Por esa época, además, anunció su compromiso con el empresario: “Estuve mucho tiempo casada. Yo prioricé un montón de cosas antes de buscar una pareja, o estar con alguien”.

Sobre por qué casi no se los veía juntos, explicó: “No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás, si no querés, no se sabe”, expresó, y agregó que ella hizo pública su relación después de que el propio Maradona hiciera referencia en los medios.

En aquel momento explicó que sus hijas no tenían relación con él: “Era un problema para ellas. Yo sabía que iba a ser un problema y siempre prioricé que ellas tuvieran una buena relación con el papá. Y yo lo sigo haciendo”.

En el 2013 se publicó una foto del empresario jugando con Benjamín Agüero, el nieto mayor de Maradona. De ahí en más el deportista se mostró furioso con su ex mujer. “Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy está en pareja y me parece muy bien, pero yo vivo sin devolución. Conozco perfectamente a la pareja, vi la foto en Facebook. Lo que me jodió, que fue un puñal en el alma, es que lo vi jugar con Benjamín, y eso no se lo voy a perdonar jamás a ese chabón”, dijo alguna vez.

El lunes pasado, luego de haberse tomado unos días tras la muerte de Maradona, Villafañe retomó las grabaciones de Masterchef Celebrity, el ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe. Llegó al estudio pasado el mediodía a bordo de su camioneta y allí se reencontró con sus compañeros, quienes se acercaron a consolarla y brindarle sus condolencias antes de comenzar a grabar. Según pudo saber Teleshow, dicho encuentro entre los famosos del certamen gastrónomico duró unos minutos y fue muy conmovedor. Ella no pudo contener las lágrimas y lloró al remarcar el profundo dolor que atraviesan sus hijas.

Cuando las cámaras se apagaron, sus compañeros intentaron no acosar con preguntas a Claudia, quien manifestó que no “se engancha” en todo lo que por estos días se dice al respecto. “Están haciendo un circo”, confió a sus colegas sobre las distintas versiones que escuchó desde que murió su ex marido.

Infobae