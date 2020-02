Boca Unidos frenó a Chaco For Ever

En los minutos finales, Boca Unidos pudo liquidar su pleito con Chaco For Ever y anoche lo venció 2 a 0 en uno de los encuentros disputados por la décimo séptima fecha del Torneo Federal A de fútbol.

El partido disputado en Corrientes fue de tono discreto, pero una gran acción individual de Antonio Medina a los 41 minutos del segundo tiempo rompió lo que parecía un claro 0 a 0.

El delantero chaqueño dejó a dos jugadores en el camino y cuando le salía un tercer defensor, desde el borde del área grande definió con zurda para dejar sin chances a Gastón Canuto y establecer el uno a cero.

Ya en tiempo de descuento, y con Chaco For Ever lanzado a la búsqueda de la igualdad, Boca Unidos elaboró un gran contraataque que terminó con la conquista de Renzo Reynaga, que selló el marcador.

El triunfo se valora por haberlo logrado en los instantes finales y frente al encumbrado rival (sigue puntero en la Zona A), aunque la producción del equipo conducido por Claudio Marini estuvo lejos de la ideal.

El primer tiempo fue bastante flojo. Se jugó muy lejos de los arcos con un Chaco For Ever que cuidó varios titulares para el cotejo contra Sarmiento por Copa Argentina, pese a lo cual tuvo el control de la pelota pero sin inquietar al debutante Jorge Carranza.

En ese pasaje, Boca Unidos no hizo pie en la mitad de la cancha, careció de generación de juego y Medina quedó aislado del resto del equipo.

El complemento comenzó con otra dinámica. Durante los primeros diez minutos el partido se hizo de ida y vuelta, con varias aproximaciones a los arcos.

Boca Unidos se adelantó algunos metros en el campo de juego e intentó avanzar con la pelota al ras del piso y combinaciones entre varios jugadores. Solamente insinuaciones que se fueron desdibujando lentamente con el correr del tiempo, hasta que apareció la gran jugada de Medina.

Boca Unidos sumó así tres puntos vitales para seguir entre los mejores seis del grupo pensando en la clasificación a la próxima fase.

DATOS

Gol: ST 42’ A. Medina (BU) y 48’ Reynaga (BU).

Cambios: PT 28’ Juan Ferreyra por Triverio (CFE). ST: 15’ Julio Cáceres por Romero (CFE) y Diego Magno por Ada (CFE), 28’ Renzo Reynaga por Ojeda (BU) y 43’ Ariel Morales por Fabro (BU).

Estadio: Boca Unidos

Arbitro: Luis Lobo Medina.

Otros resultados: San Martín 1 - Defensores de Belgrano 2 y Sarmiento 1 - Central Norte 0.

Para hoy: 18.00 Douglas Haig vs. Crucero del Norte, 20.30 Güemes vs. Sportivo Belgrano y 21.30 Defensores vs. Unión de Sunchales.