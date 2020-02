Confirman que el agua es apta para el consumo e instan a que informen posibles afecciones

Mediante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Santo Tomé, autoridades locales y representantes de la empresa concesionaria del servicio de agua potable informaron que efectuaron estudios que confirmaron que es apto para el consumo y atribuyeron que el sabor que se presentaría en algunos barrios se debería a la bajante del río y presencia de algas.

Cabe recordar, tal como informó El Litoral en su edición de ayer, que los concejales, Eduardo Etchegaray y Santiago Saucedo habían solicitado tanto al Ejecutivo municipal como a la empresa concesionaria brinden informes ante el reclamo de usuarios.

En el inicio de la conferencia, Garay comenzó diciendo que el propósito de la misma fue “informar a la población sobre sucesos que ocurrieron la última semana con relación al agua, por quejas de los vecinos, sobre todo a través de Facebook, ya que hubo muy pocas notas en el Municipio y en la empresa, entonces nos preocupamos y a través de Bromatología pedimos información sobre la situación y la respuesta fue en forma inmediata”.

El Jefe comunal comentó “el agua está dentro de los parámetros de potabilidad y no afecta a la salud. Todos los análisis que hizo Aguas indica que está dentro de los parámetros que la empresa tiene que cumplir de acuerdo a la concesión otorgada y a normas mundiales que tiene que seguir”, agregó.

A la vez puntualizó que “esta situación se da debido a la bajante del río, que hace ya más de dos meses, la temperatura del agua sube y las algas que son las que provocan sabores. Es por sector es que el agua tiene sabor”, refirió.

Por su parte el director de Bromatología municipal, Oscar De Souza, comentó que tras los pedidos efectuados a la firma “nos respondieron inmediatamente la nota, presentaron el informe y nos invitaron a participar de un control que se hace dos veces al día y el lunes quedamos en recorrer cientos de domicilios para ver”.

“Aguas de Corrientes está haciendo controles que son normales para esta época y dentro de la planta potabilizadora las 24 horas se hace control de rutina al agua que se entrega a la red”, dijo el jefe local, Iván Cáceres.

En tanto que el secretario de Salud, Marcelo Giménez resaltó que efectuó interconsultas tanto con el hospital e incluso mantuvo comunicación con la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Angelina Bobadilla y acordaron mantener la vigilancia ante posibles casos de gastroenteritis.

“En caso que esté este problema, que hagan nota y nos informen y no por Facebook que muchas veces no es creíble”, dijo el Intendente.