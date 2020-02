Depredación de peces: advierten que serán “implacables” y buscan a un pescador

Luego de la denuncia pública sobre la depredación de peces en Goya, el director de Recursos Naturales, Carlos Bacque, confirmó ayer que hay dos personas imputadas por el hecho, y advirtió que serán “implacables”.

En tal sentido, “la causa por depredación íctica que se denunció en Goya está resuelta”, indicó en relación a la nota publicada ayer en este medio.

Por el hecho hay dos personas imputadas y la Justicia busca al supuesto pescador que subió las imágenes a las redes sociales. Se trata de Marcelo Cardozo, un ciudadano boliviano con domicilio en Mar del Plata.

“Seremos implacables. Que esto sirva de ejemplo para todos, la Dirección de Recursos Naturales puede, y lo hace, actuar de oficio”, aseguró Bacque a ellitoral.com.

En cuanto a cómo acontecieron los hechos, el funcionario provincial dijo haber recibido las fotos de una faena de más de 20 surubíes, dorados, armados y otras especies, el domingo a las 22 horas.

Inmediatamente se movilizó a toda la dirección y se realizó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Goya, a cargo del fiscal Francisco Arrúe.

A las 16.30 se realizó el allanamiento en un domicilio de la zona rural de Goya, lindante a la Ruta Nacional 12.

Admitió que en el allanamiento “no encontramos nada. Pero se encontraron elementos que comprueban el hecho. Además, los propietarios del inmueble, los señores Santajuliana, padre e hijo, confesaron que ahí estaban los pescados y que había sido el sábado. Por eso están imputados en la causa. Ahora la Justicia busca a Marcelo Cardozo, un ciudadano boliviano con domicilio en Mar del Plata, quien subió las fotos a las redes sociales y aparece en la escena”, detalló Bacque.

“Confirmamos que no había licencia de pesca y pedimos a Prefectura y a la Justicia que se investigue la embarcación que se encontró en el lugar, que es la que aparece en las imágenes difundidas en las redes sociales”, agregó.

La Dirección de Recursos Naturales impondrá las penas administrativas correspondientes, que podrían ser multas millonarias, y la causa sería elevada a juicio en breve.

“Que esto sirva como un llamado de atención. Nosotros podemos actuar de oficio y no nos va a temblar el pulso”, alertó Bacque.

Se debe recordar que está prohibida la captura de dorados y surubíes. Esas especies sólo se puede pescar con devolución, en otras está permitido el acopio de hasta 5 ejemplares, no acumulativos. En tanto, el fiscal de turno, Francisco Arrúe, confirmó a ellitoral.com.ar que “se espera la declaración de los imputados mientras avanza la investigación”.

En la causa entiende el juez de instrucción Darío Ortiz, quien ordenó el allanamiento al domicilio. El operativo policial estuvo liderado por el comisario Héctor Montiel, jefe de la Unidad Regional de Goya, y también participó el fiscal Arrúe.