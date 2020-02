Boca Unidos no lo pudo aguantar y terminó cayendo en Misiones

Boca Unidos no pudo continuar sumando de a tres puntos en este inicio de año. Ayer perdió el invicto de 2020 en Misiones al caer 1 a 0 a manos de Crucero del Norte, en un partido correspondiente a la decimoctava fecha del torneo Federal A.

El conjunto correntino fue dominado por el misionero, que tuvo el manejo de la pelota en gran lapso del juego. El aurirrojo, que se defendió y buscó sorprender con algún contraataque, se aferró al empate en los últimos minutos y pagó su actitud con la derrota.

Un primer tiempo de juego deslucido, chato, sin situaciones de riesgo, fue el que protagonizaron ayer en Santa Inés, misioneros y correntinos.

El equipo visitante no pudo imponer condiciones, porque no contó con la tenencia de la pelota, que fue patrimonio del Colectivero, que ganó el duelo en la mitad de la cancha, donde se destacó Fassino.

Los dirigidos por Claudio Marini perdieron a los pocos minutos de juego a Migone, uno de sus mejores elementos en los últimos compromisos. El ex Rosario Central y Patronato se lesionó tras un desborde por el sector izquierdo, y fue suplantado por Larrasabal.

Un error en la salida de Boca Unidos originó una de las pocas situaciones que pudo haber traído peligro al arco de Carranza en la etapa inicial. Ojeda se enredó con la pelota, y complicó a Sarulyte, que perdió ante la presión de Fassino. El volante lanzó un centro que no pudo ser conectado de frente al arco por Molinas, bien cubierto por Morales.

Sin que Fabro pueda erigirse en el conductor del equipo, y con un “Tony” Medina aislado, la visita pudo llegar a través de una pelota parada. Después de un tiro libre rechazado con los puños por Argüello llegó un centro de Espíndola que Baroni resolvió de volea, hubo varios rechazos, y el rebote final le quedó a Allocco, que remató alto desde la medialuna.

Larrasabal también intentó desde la misma posición en una de las pocas jugadas elaboradas en ataque del aurirrojo, pero su tiro resultó desviado.

Crucero del Norte eligió el sector izquierdo para atacar, por donde “Tarrito” Pérez se proyectó en repetidas ocasiones, encontrándose con Molinas, un mediocampista con clara vocación ofensiva. Sin embargo, a los ataques del local le faltó claridad y precisión para poder inquietar a Carranza.

El segundo tiempo empezó con otros matices. Lo tuvo Boca Unidos en un contraataque, cuando Medina dejó sólo a Benítez con un taco y el formoseño se fue en busca del arco rival. Al llegar al área buscó cambiar para Fabro, que ingresaba por la izquierda, quedando el pase muy corto, desperdiciando Boca Unidos una buena oportunidad.

Contestó el local, con un pelotazo largo a espalda de los defensores para Klusener, que sacó un remate de media distancia que Carranza envió arrojándose contra un palo al tiro de esquina.

Enseguida, y con la misma fórmula, Crucero volvió a inquietar, pero Allocco salvó a su equipo arrojándose desde atrás para “pellizcarle” la pelota a Klusener, que quedaba mano a mano con el arquero. Y en la siguiente acción de peligro, fue Carranza el que leyó muy bien la jugada para llegar antes y despejar el peligro ante otra habilitación al delantero local.

En el tramo final, fue un monólogo del Colectivero, que empujó a Boca Unidos contra su arco. El único gol de la tarde llegó tras un despeje defectuoso, la pelota le quedó en el área a Pérez, que sacó un fortísimo derechazo cruzado para vencer la resistencia de Carranza.

El equipo visitante buscó reaccionar tardíamente, pero ya no quedaba mucho tiempo, y Crucero se defendió con criterio, y cuando recuperó la pelota buscó tenerla en campo contrario, ante la desesperación de la visita.

Fue derrota de Boca Unidos, que cumplió una deslucida actuación en Misiones, y que por primera vez en la etapa clasificatoria quedará afuera de los puestos de clasificación para la fase final, aunque todavía falta mucho.