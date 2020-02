Vadell no puso excusas: “Atenas nos superó en todo momento”

El regreso a Corrientes de San Martín fue con una derrota frente a Atenas 89 a 71, en el marco de una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquetbol. Después de jugar en Bahía Blanca y Mar del Plata, volvió al Fortín y el pasado sábado terminó cediendo contra el conjunto corbobés.

“Yo no pienso que sea una derrota inesperada, porque me parece que todos los rivales son complicados con necesidades y ambiciones. Atenas jugó un gran partido, nos superó en todo momento y cuando debíamos reaccionar, porque la responsabilidad era nuestra, no lo pudimos hacer en el último cuarto”, reconoció el entrenador del equipo correntino Diego Vadell.

Durante la noche sabatina, San Martín estuvo lejos de su nivel, principalmente en el aspecto defensivo durante el último cuarto donde recibió 29 puntos. “No estuvimos lúcidos como para jugar el básquet que veníamos haciendo; no hicimos nada raro ni nada nuevo, pero cuando uno no encuentra las situaciones que encuentra siempre se complica el juego”, agregó en declaraciones realizadas a La Red Deportiva.

Después volvió a resaltar la labor del rival. “Me parece que ellos hicieron una gran defensa sobre el balón para que no veamos bien los pases y poder tener la dinámica de siempre. Atenas jugó un gran partido, con mucha serenidad y en los momentos claves metió 6 triples en el último cuarto, y en los partidos de score bajo se hace imposible seguir ese ritmo”.

El plantel de San Martín llegó a Corrientes el jueves después de perder como visitante frente a Bahía Basket, en dos tiempos suplementarios, y vencer a Peñarol en Mar del Plata. Sin embargo Vadell evitó hablar de “excusas”. “Los demás equipos también viajan, no me gusta hablar de la dinámica que tiene la Liga Nacional que es para todos igual. Hablo del juego, de lo que vi, de la energía colectiva, de la resolución de los problemas dentro del campo y me parece que no pudimos hacer nada de eso”.

Además, remarcó: “Tuvimos muchos jugadores por debajo de su nivel, todos juntos al mismo tiempo, entonces eso también se siente. Combatimos, había espíritu de lucha pero faltaba lucidez para resolver”.

Mañana, San Martín visitará a Regatas en otra edición del clásico correntino. “Sabemos la importancia de este juego y confío en que estos jugadores, como ya lo demostraron en otras oportunidades, salen de estos pozos. Confío mucho en el equipo. Regatas está en un muy buen momento, muy parecido al que tenía en el Súper 20, volvió. Nosotros esperamos estar a la altura y poder ser San Martín para competir como lo hacemos contra cualquiera”, finalizó.