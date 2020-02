Sesión extraordinaria y cuarto intermedio por el déficit de agua potable

En San Carlos, ayer se concretó una sesión extraordinaria para tratar la respuesta del pedido de informe que el Concejo solicitó sobre el servicio de agua potable a la intendenta e interventora de la Asvesa. Luego, resolvieron pasar a un cuarto intermedio para analizar los datos. No obstante, ediles advirtieron que el déficit de agua potable persiste en diferentes zonas de la localidad.

“Esto no se trata de una cuestión política. No es que queremos generar problemas sino que es una realidad. Cada día muchas familias tienen que ir hasta el Municipio y anotarse para que el camión comunal vaya y le descargue agua en su casas”, contó a El Litoral el concejal Roberto Amaro. Tras lo cual detalló que “de 7 a 22, la Municipalidad hace la distribución, esto no es algo que inventamos sino la prueba de que es real el problema que aqueja a la localidad”.

Seguidamente, reiteró que “nosotros no estamos en desacuerdo con las inversiones de la Provincia. Lo que nos llama la atención es por qué la red que tenemos y que en teoría debería funcionar hasta que se concluya la nueva, no está brindando el suministro en diferentes lugares”.

En este punto, aclaró que “a raíz de todo lo sucedido en los últimos tiempos, ahora también están haciendo una perforación en una de las áreas más afectadas, el barrio Centenario”.

Los detalles de esa y las demás obras estiman que estarán plasmadas en un informe de unas 250 páginas que envió el Ejecutivo Municipal al Concejo.

“Como son muchas hojas y sólo mandó una copia, se acordó solicitarle una para cada uno. Y además resolvimos pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 20 para poder tener tiempo para leer todo”, expresó Amaro. En esa jornada, estimó que definirán si avalan o rechazan el informe enviado por la Jefatura Comunal.