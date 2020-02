Para lograr una visibilización nacional de varios casos, conformaron un foro por el cese de la persecución judicial

Bella Vista, el último sábado, fue sede de la reunión del grupo de trabajo que ahora constituye el Foro por el cese de la persecución judicial en Corrientes. En esta oportunidad, dialogaron sobre varios casos de detenciones que consideran arbitrarias o procesamientos de funcionarios que estiman responde a cuestiones partidarias.

A fin de visibilizar a nivel nacional una serie de situaciones que definen como irregulares, conformaron el foro que tendrá representantes en diferentes poblaciones del interior. En el caso de Goya, la concejal y esposa del ex edil Ariel Pereira, Lorena Pérez Carballo será -junto con un integrante de Medhes- serán los referentes locales. Mientras que por Paso de los Libres, fue elegido Ricardo Vassel. Con respecto a los pasos a seguir, uno de los dirigentes bellavistenses comentó a El Litoral que “se elaborará un informe técnico y bien preciso sobre distintos casos que existen en Corrientes. Y eso lo presentaremos a veedores internacionales que arribarán a nuestro país”. En este punto, comentó que “si bien los casos que más trascendencia tuvieron son los de la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux y de quien fue concejal de Goya, Ariel Pereira, existen muchos más”. Precisamente, ayer trascendió una carta que envió a Rompecabezasdigital la ex Jefa comunal que está detenida en Curuzú Cuatiá desde febrero de 2018.

Según lo comunicado por el citado portal, denunció que presuntamente sufrió “innecesarias y múltiples requisas, en distintos horarios, aun de madrugada, obligándonos a desnudarnos”.

Asimismo, sostuvo que “por ello se solicitó a DDHH de la Nación para poder tener veedores judiciales”.