Zacarías: “Importantísima victoria”

Cambá Cuá consiguió el domingo en su visita a Defensores de San Roque un triunfo que trajo alivio. “Fue un partido muy trabajado, muy luchado, en el primer tiempo sobre todo, con dos equipos que tratan de tener pretensiones en este torneo, que es muy corto y donde no hay mucho tiempo para acomodarse”, expresó el técnico del Rojo, Walter Zacarías.

“Por suerte conseguimos el gol en la primera o segunda jugada de riesgo que generamos. En el segundo tiempo, con las piernas un poco más cansadas me parece que comenzamos a manejar mejor los tiempos y la pelota, y a través de ese mejor manejo pudimos llevarnos esta victoria que es importantísima”, agregó el DT del equipo Rojo.

Zacarías indicó que “esto nos da tranquilidad y motiva al equipo porque nos puso en carrera nuevamente. “Estábamos obligados a ganar ante un equipo muy duro que hacía su presentación en su casa. Otra derrota prácticamente nos hubiera dejado afuera de la clasificación”, analizó.

“Ahora vamos a poder trabajar tranquilos, porque tenemos alrededor de diez días para ajustar detalles de funcionamiento que no pudimos terminar de lograr en la pretemporada, que nos quedó corta. Vamos a esperar el resultado de Ferroviario con Defensores, y después a preparar el juego ante Ferro”, con el que lidera con un partido más jugado la zona clasificatoria 4 de la región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur 2020.

“Los dos partidos que nos quedan serán como finales, muy difíciles, como son todos en un torneo tan competitivo como es el Regional, pero vamos a buscar se protagonistas para conseguir los tres puntos”, finalizó Zacarías.

Gálvez, disconforme

Por su parte, el técnico de Defensores de San Roque, Daniel Gálvez, dijo: “Bien no jugamos, porque no salimos a apretar donde teníamos que hacerlo. Posiblemente el marco que había a algunos chicos les pesó”.

“Sin dudas que el gol tempranero de ellos y la lesión de Recalde nos perjudicó”, agregó el DT, quien se lamentó por “las desconcentraciones en los tres goles de Cambá Cuá, que tuvieron la misma característica”, y adelantó que ante Ferroviario, “habrá seguramente algunos cambios”.