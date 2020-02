Corrientes tendrá una tarjeta social que incluirá varios programas provinciales

Equipos técnicos de diferentes áreas del Gobierno de la Provincia están trabajando en la elaboración de una tarjeta social que incluya varios programas correntinos. El gobernador Gustavo Valdés adelantó ayer que “se está estudiando” el lanzamiento de una tarjeta social provincial, similar a la tarjeta Alimentaria que comenzó a implementar la Nación. “Tenemos que acompañar el esfuerzo de la Nación y hacer nuestro propio esfuerzo”, dijo el primer mandatario provincial ante medios de comunicación.

En este marco, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, explicó a El Litoral: “Estamos trabajando con Salud y otros equipos técnicos de diferentes áreas del Gobierno sobre esta tarjeta. En el caso particular de la tarjeta Sapucay queremos informar que una vez que se cumpla el convenio firmado (en mayo de este año), esta nueva tarjeta los va a incluir siempre y cuando no tengan otros ingresos”.

Respecto a la tarea que encomendó el Gobernador, indicó que hace varios días vienen trabajando en eso y que por el momento están realizando el cruzamiento de datos para conocer las personas que no tengan ninguna asistencia económica o social. En cuanto a la cantidad de personas que podrían ser beneficiarias, prefirió no adelantar un número.

“Será un complemento de Alimentar y reunirá programas de la provincia. Reunirá, por ejemplo, el programa Sapucay y otros que trabajen con mujeres embarazadas como Mbareté Mamá. Es decir, reunirá varios programas que están vigentes. Por el momento podemos decir que estamos trabajando con equipos técnicos y que pronto se anunciará este nuevo programa”, indicó Gaya a este diario.

Acerca del objetivo de la misma, comentó que “el Gobernador pidió que trabajemos sobre esto para ayudar a los que menos tienen; debemos enfocar y direccionar de tal manera que el programa llegue a estas personas”. “Es muy prematuro dar un número sobre la cantidad de tarjetas. Estamos trabajando con el programa Sapucay y queremos decir que, aquellos que no tienen ingresos, se queden tranquilos porque cuando termine el convenio los vamos a incluir en este nuevo programa”, precisó.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo en esto. En estos años se viene aplicando una política muy fuerte en la cuestión social. El Gobierno avanzó en el presupuesto en la salud y en educación, por ejemplo con la copa de leche. Estamos reforzando y detectando cuestiones que debemos superar y obtener mejores resultados. El Gobierno busca seguir potenciando la ayuda social”, afirmó a El Litoral.

Por otra parte, en referencia a la tarjeta Alimentar ratificó que “se espera su implementación en la provincia a fines de febrero o principios de marzo”. “Seguimos en contacto con representantes del Banco Nación y el lunes pasado hemos acordado cuestiones de logística e implementación”, explicó el ministro.

Cabe recordar que la tarjeta alimentaria es “un instrumento para que puedan acceder a la canasta básica alimentaria los titulares de la Asignación Universal por Hijo, con niños de hasta seis años de edad, o embarazadas a partir de los tres meses”. La implementación es automática, a partir del cruce de datos entre Anses y AUH, por lo que no habrá que realizar ningún trámite adicional. El Banco Nación es quien las entrega, o el banco público que determine cada provincia, sin intermediarios ni gestores.