Ante un probable caso de dengue autóctono, Santo Tomé activó protocolo

Con el objetivo de informar a la comunidad sobre la existencia de un probable caso de dengue autóctono y -especialmente- para solicitar colaboración en las medidas de prevención, funcionarios de la Municipalidad de Santo Tomé brindaron una conferencia de prensa. Al cierre de esta edición, según pudo saber El Litoral, el secretario de Salud de la Comuna, Marcelo Giménez, junto con el director de Bromatología, Oscar de Souza y el titular de Defensa Civil, Silvio Osorio, fueron los encargados de dar detalles de lo sucedido.

En este contexto, aclararon que recién dio positivo el primer análisis, por lo que aún resta que en un segundo estudio se ratifique o rectifique el resultado. No obstante, aseveraron que se activó el protocolo, que consiste en la fumigación de la manzana en la que habita la persona que podría estar afectada, como también en un radio de ocho manzanas.

En paralelo, personal del hospital local y del CIC realizaron la búsqueda de febriles. Sobre esto último, los funcionarios hicieron hincapié en que las personas que tengan fiebre, por precaución, de manera inmediata concurran al médico.

Asimismo, anunciaron que el lunes se hará un operativo de descacharrado en la zona donde se registró el caso probable de dengue.

Precisamente -remarcaron- la actividad que se desarrollará la semana venidera es de gran importancia para la prevención “porque la fumigación sólo mata a los mosquitos, no a las larvas. La única forma de eliminarlas o evitar su proliferación es evitar la acumulación de agua en los recipientes y mantener los patios limpios”, destacaron.

Asimismo, aclararon que estiman que se trata de un caso autóctono porque la persona afectada no realizó ningún viaje en las últimas semanas.