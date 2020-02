Polémica por una foto entre una modelo y un senador en el Carnaval de Corrientes

La permanente visita de famosos y mediáticos a los Carnavales de Corrientes genera habitualmente varias polémicas y comentarios. Esta vez las repercusiones se centraron en un senador nacional y una modelo por una fotografía que luego fue desmentida.

Se trata de la modelo Cinthia Fernández y el senador nacional por Formosa Luis Naidenoff. El periodista de espectáculos Angel de Brito publicó una fotografía donde, aparentemente, el político tomaba de la cintura a la mujer con la leyenda "Hola diputado" (SIC).

Como ocurre siempre con este tipo de noticias, la imagen se viralizó rápidamente y los protagonistas tuvieron que salir a desmentir y aclarar los hechos. Tanto Fernández como Naidenoff descartaron que haya habido un acercamiento.

También a través de Twitter Cinthia Fernández le respondió a De Brito diciendo que por un pedido al que accedieron varios de los invitados, entre los que también estaba el periodista de espectáculos Marcelo Polino, para sacarse fotografías junto a algunos políticos. "Que casualidad difundne fotos haciendo parecer otra", manifestó.

Aclaro q la prensa de esta gente de estos políticos pidió q fuéramos al Palco a sacarnos una foto con estos dos q no se quienes son con todo el respeto. Nos pidieron varías fotos a Polino y a mi . Q casualidad difunden fotos haciendo parecer otra — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 11, 2020

"Ni por casualidad estuve, estoy, ni voy a estar con nadie, justamente mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo aunque hoy no sea su pareja", prosiguió la modelo. Concluyó asegurando que era mentira y que no sabía con quienes estaba.

El senador Naidenoff tampoco se quedó callado y aclaró que no ocurrió nada de lo especulado a partir de la fotografía. "No conozco a Cinthia Fernández, pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias", tuiteó el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio y del Bloque UCR en la Cámara Alta.