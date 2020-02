Sigue la campaña para que una correntina visite la tumba de su hijo héroe de Malvinas

Elma Pelozo tiene 80 años y vive en la ciudad de San Roque. Es la madre de Gabino Ruiz Díaz un héroe de Malvinas que estaba enterrado como NN hasta que pudo ser identificado, por lo que ella aspira a viajar a visitar su tumba y activaron una campaña solidaria para ayudarla.

Gabino prestaba el servicio militar en el Regimiento de Infantería 12 de la ciudad de Mercedes cuando a sus 19 años fue convocado a la guerra de Malvinas. Murió heroicamente en la batalla de Goose Green el 28 de mayo de 1982, a sólo 16 días del fin del conflicto.

Según publicóel sitio web Infobae, el medio que difundió hoy la historia de su madre, el joven correntino saltó de su trinchera y entonando un sapucay “les puso el pecho a los ingleses y salió a pelear a campo abierto, mientras nosotros nos quedábamos en el pozo”, recordó Ramón Alegre, compañero en el Regimiento 12. Los restos de Gabino fueron sepultados en el Cementerio de Darwin como "Soldado argentino sólo conocido por Dios".

Sin embargo la triste novedad de la muerte de su hijo no le había llegado a Elma, quien tras el final de la guerra tuvo que viajar hasta Mercedes para preguntar por él. Sólo le dijeron que estaba desaparecido y tiempo después mediante una carta le avisaron que "su cambacito", como le decía, no regresaría.

La madre viajó en 1997 a Malvinas y visitó el camposanto pero sin posibilidad de brindarle homenaje a su hijo ya que no sabía donde estaba. Recién en 2017 sus restos fueron identificadosen el marco del trabajo realizado por la Fundación No Me Olvides.

Por problemas de salud no pudo formar parte de las delegaciones de familiares que viajaron, pero ahora que los superó aspira a visitar a su hijo por primera vez en casi 38 años. Por lo que la fundación inició tiempo atrásuna campaña solidariapara ayudarla a viajar.

Se puede colaborar a través de la página de laFundación No Me Olvides, o bien con un depósito a la cuenta del Banco Provincia: Titular: Fundación No Me Olvides / No. de cuenta: 6189-50720/4 /CBU: 0140401601618905072049.

Gabino Ruiz Díaz fuehomenajeado en 2018cuando se le impuso su nombre a la escuela N° 216 de Colonia Pando.