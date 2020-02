Zulemita Menem y Alberto Kohan fueron recibidos en la Casa Rosada

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, recibió ayer en su despacho de Casa Rosada a la hija del ex presidente Carlos Menem, Zulema Menem, y a un ex funcionario y hombre de su confianza, Alberto Kohan.

“Hablamos un poco de política. Uno está atento y lo que quiere es que le vaya bien a este Gobierno porque quiere que le vaya bien al país. Hablamos sobre de qué manera se puede acompañar a partir de la experiencia que hemos vivido nosotros en algunos momentos similares”, sostuvo el ex funcionario menemista, en diálogo con los periodistas acreditados.

En ese sentido, Kohan explicó que la mejor forma de acompañar es “no poniendo palos en la rueda” y “entendiendo de una vez por todas que el país va a funcionar en la medida que funcionemos todos tirando para adelante”.

“Consejos a un Secretario General no se le da. Se le puede dar experiencia. Fue una reunión muy linda y muy amable”, resumió, tras su encuentro con Vitobello, quien actualmente se desempeña en el mismo cargo que supo tener Kohan durante los dos gobiernos de Menem.

También respondió que “casi siempre” ocurre que es el “peronismo” el que “sólo puede gobernar en tiempos de crisis” y que la “diferencia” con los gobiernos de otro signo político es que “ellos se van antes”.

Al ser consultado por las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex funcionario menemista sostuvo que las observa “casi sin preocupación” y sentenció que “uno se tiene que preocupar por lo que produce y no por lo que debe; porque si nos ponemos a producir, seguramente vamos a pagar”.