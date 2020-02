Valdés anticipa que en marzo anunciaría aumentos salariales

El gobernador Gustavo Valdés dijo este jueves en declaraciones al programa radial "Corrientes en el aire" que esperan la paritaria docente nacional, "después vamos a ver que posibilidad para analizar los parámetros. Tenemos proyectado en el presupuesto un número y debemos ver lo que cierran en Buenos Aires. El 60% de los salarios en Corrientes son docentes".

"En poco tiempo más habría novedades salariales, quizá marzo pero dependerá de la paritaria nacional", señaló.

En tanto, dijo que a " a la reunión de la Unión Cívica Radical en Paso de la Patria no fui invitado, pero no me parece mal que un presidente del partido se reúna con sus líderes". Se expresó además a favor de la designación de Ricardo Alfonsín como embajador de España. "Ricardito no nos va a dejar mal", aseguró y se diferenció así de los radicales correntinos que criticaron la decisión del ex presidenciable.

La reunión a la que se hace referencia Valdés se concretó el miércoles 5 en Paso de la Patria, la convocó y encabezó Ricardo Colombi, presidente de la UCR. Al confirmar que no fue invitado, el Gobernador desmintió a los dirigentes que habían asegurado que Valdés no había asistido porque estaba de gestiones en Buenos Aires.

Sin embargo, al Gobernador también le preguntaron por su relación con Ricardo Colombi y el mandatario aseguró que "no estamos peleados, somos amigos".

"No me veo con Ricardo desde diciembre, yo me fui de vacaciones y todavía no nos vimos pero nos reuniremos pronto. Está todo bien", aclaró.

Valdés además se diferenció de los radicales correntinos que criticaron la designación de Ricardo Alfonsín como embajador de España. "Su padre fue reconocido por sus raíces españolas. Creo que Ricardito no nos va a dejar mal, y hay que tener en cuenta que nos representará a todos los argentinos", defendió la postura del ex presidenciable.