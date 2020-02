El Turismo Carretera comienza a transitar su temporada en Viedma

El Turismo Carretera iniciará hoy en la ciudad de Viedma la actividad oficial de la temporada, en lo que será el 79no campeonato de su historia, con los entrenamientos y la primera clasificación para la carrera del domingo.

El TC efectuará dos tandas de entrenamientos, a las 11.20 y 13; y a las 15.20 iniciará la primera clasificación. En tanto que la telonera TC Pista con la participación del correntino Humberto Krujoski, efectuará dos mangas de ensayos, a las 10.40 y 12; y a las 17 será la clasificación.

Krujoski, que encara esta temporada del TC Pista con el firme objetivo de ser protagonista en cada carrera y con la ilusión de luchar por el campeonato, continuará formando parte de la estructura Castellano Power Team, conduciendo el Dodge con el número 12.

“En la prueba que realizamos en Olavarría el chasis del auto funcionó bien aunque faltó algo de potencia en el motor, según los registros que tuvimos no era del todo competitivo, se trabajó y se encontró parte del problema en la tapa del cilindro y reemplazamos el elemento. No pudimos volver a probar pero confiamos en poder tener una buena presentación”, comentó Krujoski.

“Voy concientizado en el campeonato pensando en que si no están dadas las condiciones técnicas para pelear bien adelante ser inteligente y trabajar para sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, agregó.

En cuanto al trazado del autódromo de Viedma indicó: “Es un circuito lindo que no visito desde hace mucho tiempo. Tiene sectores de curvas de mediana velocidad y algunas lentas por lo que creemos que la clasificación va a ser muy peleada”.