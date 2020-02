El nuevo titular del Consejo de la Magistratura: “Hubo abuso de preventivas”

El camarista Alberto Lugones quedó este jueves designado por el voto de sus pares como presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces.

Y en sus primeras manifestaciones públicas tras conocerse su designación, el juez se pronunció en línea con el presidente Alberto Fernández al considerar que en la Argentina hubo “abuso de prisiones preventivas” para evitar hablar de “presos políticos”, tal como lo denuncian los sectores del kirchnerismo que reclaman la liberación de los ex funcionarios y dirigentes sociales detenidos.

“Acá no es tan importante si son presos políticos. Yo no estoy convencido de que sea así, pero sí de que hubo abusos de algunas prisiones preventivas y que hay algunas decisiones que hay que cuestionar”, opinó el flamante titular de la Magistratura en declaraciones a radio El Destape.

Lugones aclaró que esa “revisión sobre las fallas en el juicios” es “facultad de la Corte” Suprema y es una “situación que debe resolverse lo más pronto posible”.

“Hablar de presos políticos en un gobierno democrático es complejo. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y no es lo que nos marca la teoría de los presos políticos. Sí puedo decir, porque lo he dicho reiteradamente, que hubo abusos en prisiones preventivas”, manifestó ayer el magistrado.